"ميرسك" تتوقع استمرار فوضى الشحن في البحر الأحمر لأشهر

تتوقع شركة أيه بي مولر - ميرسك أيه/إس، ثاني أكبر شركة حاويات في العالم، أن يستمر تعطيل الملاحة في البحر الأحمر لأشهر بسبب المخاطر الأمنية المتزايدة.

وقالت الشركة، يظهر أن 15 من خطوط ملاحة الحاويات قد تضررت بين آسيا وأوروبا، إضافة إلى تلك المقبلة من الساحل الشرقي للولايات المتحدة إلى الشرق الأوسط.

ونقلت وكالة "بلومبيرج" عن البيان القول "فما الذي تفعله شركات الشحن والطاقة بشأن الفوضى في البحر الأحمر؟ منذ بداية الأسبوع، غيرت شركات الشحن العالمية مسارات سفنها لكي تتجنب الهجمات التي يشنها المتمردون الحوثيون على السفن في البحر الأحمر، ما يؤدي إلى إطالة زمن رحلات السفن التجارية وناقلات الطاقة".