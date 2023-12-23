بعد ارتفاعاتها السريعة .. ضغوط بيعية تظهر في أفق الأسهم السعودية لجني أرباح

ارتفعت الأسهم السعودية للأسبوع الرابع في أطول سلسلة ارتفاع أسبوعية منذ ثلاثة اشهر لتغلق عند 11621 نقطة رابحة 79 نقطة بـ0.68 في المائة.

جاء الارتفاع وسط تباين في أداء القطاعات، إلا أن قطاعات قيادية من بينها البنوك والمواد الأساسية ارتفعت لتعزز من ربحية المؤشر.

وتراجعت وتيرة الارتفاع لتظهر تراجع الإقبال على السوق بعدما استوعبت متغيرات من بينها توقعات بتراجع أسعار الفائدة ثلاث مرات العام المقبل.

أشير في التحليل السابق إلى مستويات المقاومة عند 11600 نقطة، وجاء الإغلاق عندها بعدما فقدت جزءا من مكاسبها أثناء الأسبوع التي بلغت ذروتها 1.58 في المائة، ما يعكس بداية ضغوط بيعية لجني الأرباح وذلك نتيجة ارتفاع السوق السريع خلال الفترة الأخيرة.

وقد تستمر تلك الضغوط البيعية خلال الأسبوع المقبل ما سيشكل تحديا على السوق في مواجهتها.

الأداء العام للسوق

افتتح المؤشر العام الأسبوع عند 11579 نقطة، حيث كانت أعلى نقطة عند 11725 نقطة رابحا 1.58 في المائة، وفي نهاية الأسبوع أغلق عند 11621 نقطة مرتفعا 79 نقطة بنحو 0.68 في المائة. وتراجعت السيولة 12 في المائة بواقع أربعة مليارات ريال، لتصل إلى 28 مليار ريال، بينما تراجعت الأسهم المتداولة 10 في المائة بنحو 130 مليونا إلى 1.1 مليار سهم متداول. أما الصفقات فانخفضت 193 ألف صفقة بنسبة 9 في المائة لتصل إلى 1.9 مليون صفقة.

أداء القطاعات

ارتفعت عشرة قطاعات مقابل تراجع البقية، حيث تصدر المتراجعة الخدمات التجارية والمهنية بـ2.4 في المائة، ثم الإعلام والترفيه 2.4 في المائة، وحل ثالثا الخدمات الاستهلاكية بـ1.4 في المائة.

بينما تصدر المرتفعة تجزئة وتوزيع السلع الكمالية بنحو 4.8 في المائة، ثم السلع الرأسمالية 3.4 في المائة، وحل ثالثا النقل بـ3.3 في المائة.

وكان الأعلى تداولا البنوك 18 في المائة بقيمة 5.1 مليار ريال، ثم المواد الأساسية بنحو 14 في المائة بقيمة 3.8 مليار ريال، وحل ثالثا "الطاقة" بنحو 12 في المائة بقيمة 3.4 مليار ريال.

أداء الأسهم

تصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا ساسكو بنحو 26 في المائة ليبلغ 71.80 ريال، يليه ساكو بـ21.5 في المائة ليصل إلى 36.40 ريال، وحل ثالثا سهم الدريس 18 في المائة حيث أغلق عند 162 ريالا.

في المقابل، تصدر الأسهم الأكثر انخفاضا "الآمار" بواقع 11 في المائة ليغلق عند 88.60 ريال، يليه الباحة بـ7.1 في المائة إلى 0.13 ريال، وحل ثالثا سهم الموارد بـ6 في المائة إلى 118.60 ريال. وكان الأعلى تداولا أرامكو بقيمة 2.4 مليار ريال، يليه الراجحي بقيمة 1.5 مليار ريال، وحل ثالثا الأهلي بقيمة 1.1 مليار ريال.



وحدة التقارير الاقتصادية