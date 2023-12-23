سيولة «نمو» تهبط 58 % في أسبوع

ارتفعت السوق الموازية "نمو" خلال الأسبوع 361 نقطة بواقع 1.5 في المائة إلى 23782 نقطة.

وهبطت قيمة التداول 58 في المائة، ما يعادل 129 مليونا إلى 93 مليون ريال، بينما تراجعت الأسهم المتداولة 47 في المائة، ما يعادل 5.3 مليون سهم لتبلغ ستة ملايين سهم متداول، بينما الصفقات انخفضت 22 في المائة بنحو ثلاثة آلاف صفقة لتصل إلى 13 ألف صفقة.

تصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا فيو بنحو 15 في المائة ليبلغ 70 ريالا، يليه لدن بـ10 في المائة ليصل إلى 5.72 ريال، وحل ثالثا سهم جروب فايف 8 في المائة، حيث أغلق عند 32.40 ريال.

في المقابل، تصدر الأسهم الأكثر انخفاضا "إدارات" بواقع 11 في المائة، ليغلق عند 350 ريالا، يليه الراشد للصناعة بـ10 في المائة إلى 32.05 ريال، وحل ثالثا سهم أكاديمية التعلم بـ9 في المائة إلى 8.75 ريال.