برشلونة قد يسبتعد من الـ "شامبيونزليج" 3 أعوام

قد يسبتعد نادي برشلونة الإسباني من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم "الشامبيونزليج"، استنادا إلى انتهاك اللوائح المالية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا).وذكرت صحيفة "فيلت إم زونتاج" الألمانية أن أبطال الدوري الإسباني متهمين بانتهاك اللوائح المالية، وقالت: "برشلونة أدرج حسابات غير صحيحة لمدة ثلاثة أعوام"، ولم يعلق (يويفا) أو النادي على الأمر، حيث يجب أن يتم تعويض نفقات النادي من خلال الإيرادات المرتبطة مباشرة بأعمال كرة القدم.وأعلن برشلونة أرباحا وصلت إلى 304 ملايين يورو(335 مليون دولار) في سبتمبر الماضي، ورغم ذلك فإن التقرير أكد أن الأرباح تشمل الأمور التسويقية وحقوق البث التليفزيوني، إضافة إلى الرياضات الأخرى في نادي برشلونة.ورغم ذلك، ووفقا للوائح (يويفا) فإنه غير مسموح بتقييم الميزانية العامة لمدة ثلاثة أعوام.وقالت الصحيفة نقلا عن مصادر داخل (يويفا): إن برشلونة يمكن استبعاده من دوري أبطال أوروبا لمدة ثلاثة أعوام بدءا من موسم 2025/2024 ونقلت الصحيفة عن مصدر لم تذكر اسمه: "كلما زادت الخسائر زادت العقوبات".ويمضي برشلونة، الذي يمر بأزمة مالية في السنوات الأخيرة، قدما في تطوير ملعب "كامب نو"، كما دخل في خلاف مع الاتحاد الأوروبي للعبة حول دعمه لدوري السوبر.