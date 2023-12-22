9 % تراجع إيرادات كبرى شركات الشحن العالمية .. 64.7 مليار دولار في 3 أشهر

سجلت كبرى شركات الشحن (أرامكس، يو بي إس، فيديكس، ودي إتش إل) إيرادات بلغت 64.7 مليار دولار، مسجلة تراجعا بنحو 9 في المائة خلال الربع الثالث، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي البالغة 71.4 مليار دولار.

وبحسب رصد وحدة التقارير في "الاقتصادية"، استند إلى البيانات المالية للشركات الأربع، جاءت شركة فيديكس بنصيب الأسد من الإيرادات بنحو 22.2 مليار دولار خلال الربع الثالث، مسجلة أقل معدل انخفاض بين الشركات الأربع بنحو 3 في المائة.

وتقسمت إيرادات فيديكس بين عدة خدمات منها "خدمة فيديكس إكسبرس" بـ 10.3 مليار دولار، منحفضة 6 في المائة عن الفترة المقابلة من العام الماضي، تليها فيديكس الأرضي بإيرادات 8.6 مليار دولار وبارتفاع 3 في المائة.

بينما فيديكس الشحن بإيرادات 2.4 مليار دولار وانخفاض 4 في المائة، فيما تأتي فيديكس الخدمات وإيرادات أخرى بنحو 65 و847 مليون دولار خلال الربع الثالث.

في المرتبة الثانية، تأتي شركة "دي إتش إل" بإيرادات 21.14 مليار دولار، مسجلة أعلى معدل تراجع بين الشركات الأربع بنحو 19 في المائة خلال الربع الثالث.

وتوزعت إيراداتها على خدمة الشحن السريع بإيرادات 6.4 مليار دولار خلال الربع الثالث متراجعة 18 في المائة، تليها خدمة الشحن العالمي بـ 4.8 مليار دولار، مسجلة انخفاضا كبيرا بنحو 44 في المائة.

فيما بلغت إيراداتها من خدمة سلسلة التوريد ومن خدمة التجارة الإلكترونية، نحو 4.6 مليار دولار و1.5 مليار دولار.

وفي المرتبة الثالثة، حلت شركة "يو بي إس" بإيرادات تبلغ 21.1 مليار دولار خلال الربع الثالث متراجعة 13 في المائة.

وتوزعت إيراداتها من القطاع المحلي الأمريكي بنحو 13.7 مليار دولار، متراجعة 11 في المائة عن الفترة المماثلة من عام 2022، تليها إيرادات القطاع العالمي بنحو 4.3 مليار دولار وبانخفاض 11 في المائة.

وبلغت إيرادات سلسلة التوريد نحو 3.1 مليار دولار، مسجلة أعلى تراجع بين قطاعات الشركة بنحو 21 في المائة خلال الربع الثالث.

رابعا تأتي شركة "أرامكس" بإيرادات 368 مليون دولار خلال الربع الثالث متراجعة 5 في المائة عن الفترة نفسها من العام الماضي.

وجاءت إيراداتها من الشحن الدولي السريع بنحو 139.4 مليون دولار بارتفاع 4 في المائة، تليها خدمة شحن البضائع بنحو 100.2 مليون دولار وتراجع 16 في المائة.

أما خدمة الشحن المحلي السريع فبلغت إيراداته 96 مليون دولار، بتراجع 5 في المائة عن الفترة نفسها من 2022، إلى جانب إيرادات أخرى بنحو 3.4 مليون دولار.



وحدة التقارير الاقتصادية