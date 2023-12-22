رئيس الاتحاد السعودي : كأس العالم 2034 يغذي المزيد من التغييرات السريعة

أصبحت طموحات السعودية في كرة القدم مذهلة وواضحة في 2023، وتعد رحلتها القادمة التي تستغرق 11 عامًا نحو استضافة كأس العالم للرجال بالمزيد من الشيء نفسه.

وفي مقابلة أمس الخميس مع وكالة أسوشيتد برس، قال ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ، إن الرياضة والمجتمع في المملكة يمران بتغييرات تحولية قبل تنظيم أكبر حدث لكرة القدم في 2034.

وقال المسحل: "نحن نحاول أن نفعل كل شيء من أجل شعبنا، ومن أجل اقتصادنا، ونريد أيضًا استضافة أكبر عدد ممكن من الأشخاص من جميع الأماكن المختلفة في العالم".

واحتلت كرة القدم مكانة بارزة في خطة رؤية 2030 التي تم إطلاقها في 2016 لتحديث الاقتصاد من أجل مستقبل يتجاوز إنتاج النفط.

كان الدافع وراء البرنامج منذ بدايته هو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان رئيس مجلس الوزراء، الذي يعد قائدا رئيسيًا في السياسة العالمية.

وبدأ العام السعودي المميز في كرة القدم بتعاقد النصر مع كريستيانو رونالدو، وينتهي مع أفضل فريق حالي، مانشستر سيتي، الذي يلعب على لقب بطل العالم في جدة.

ويختتم نهائي كأس العالم للأندية اليوم الجمعة أول بطولة تابعة للفيفا تقام في السعودية هذا القرن، وبعد أسابيع فقط من ضمان استضافة البطولة العالمية الأهم.

وسارع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في إعلان البلد المضيف لكأس العالم 2034 في أكتوبر، وفي غضون أيام كان هناك مرشح واحد فقط.

يجب أن ينتظر قرار الفيفا النهائي حتى أواخر العام المقبل، ولكن ليس هناك شك في أن السعودية ستضيف كأس العالم 2034 إلى استضافة كأس آسيا 2027 في كرة القدم للرجال وما يصل إلى خمس نسخ متتالية من البطولات المصغرة لنهائيات دوري أبطال آسيا حتى 2029. .

أحد الأسئلة للأعوام المقبلة هو ما إذا كانت جميع مباريات كأس العالم البالغ عددها 104 مباريات ستجرى في الملاعب السعودية، أم سيتم منح الدول المجاورة والقريبة بعض المباريات لاستضافتها. ومن شأن هذا التوسع أن يتناسب مع نمط الخطط الجريئة للسعودية

وقال المسحل: "الجواب هو أن البطولة ستكون للسعوديين فقط"، مشيراً إلى أنه "مع وجود الكثير من المدن والكثير من الملاعب لدينا، فإن خطتنا الآن هي أن نكون المضيف الوحيد".

يمكن أن يكون حجم السعودية مقارنة بجارتها قطر، التي استضافت كأس العالم المكون من 64 مباراة العام الماضي بالكامل تقريبًا في مدينة الدوحة المتصلة بخطوط المترو، فرقًا رئيسيًا بين البطولتين.

وقال المسحل عن وطنه: "ستجد ثقافات مختلفة، وأشخاصًا مختلفين، وأجواء مختلفة"، مضيفًا أن قطر "قامت بعمل رائع". من الناحية اللوجستية، كان الأمر مثاليًا.

وقال المسحل: "نحن نرحب بالجميع ونحترم الجميع ولكن في الوقت نفسه لدينا قيمنا وثقافتنا الخاصة. أينما نسافر، نحترم دائمًا قيم وثقافة الأشخاص الذين نراهم في الخارج ونتوقع نفس الشيء". من زوارنا."

ويشير إلى أن وتيرة الإصلاحات الأخيرة في المجتمع السعودي كانت "أكثر بكثير مما فعلناه في الثمانين عامًا الماضية".

لقد كانت وتيرة التغيير في كرة القدم ملحوظة، إذ كان وصول رونالدو في يناير بمثابة شرارة التعاقدات الاستثنائية من الأندية الأوروبية ثم استقطاب المدير الفني لبطل أوروبا إيطاليا، روبرتو مانشيني، إلى المنتخب السعودي.

ومن المتوقع تقديم المزيد من العروض القوية في سوق الانتقالات في يناير، على الأرجح من نفس الأندية التي يملكها صندوق الاستثمارات العامة.

وقال المسحل: "لقد اتصلت بي شخصياً العديد من الأندية من مختلف أنحاء العالم لعرض انتقال لاعبيها"، مشيراً إلى أن الصفقات ترحب بها الأندية البائعة لخططها الاستثمارية الخاصة.

ويشير إلى أن الإنفاق هو جزء من خطة متماسكة لتحسين الملاعب والأماكن الشعبية للفتيان والفتيات مستوحاة من رؤية أمثال رونالدو ونيمار وكريم بنزيمة يلعبون في أنديتهم المحلية.

