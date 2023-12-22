"تسلا" تخطط لبناء مصنع بطاريات لتخزين الطاقة في الصين

قالت وسائل الإعلام الرسمية الصينية أن شركة تسلا لصناعة السيارات الكهربائية الأمريكية تخطط لإنتاج بطاريات تخزين الطاقة في الصين وقد أعلنت الشركة هذا التوجه اليوم الجمعة مع حفل توقيع لشراء الأرض لمصنع جديد في شنغهاي.

وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) إنه من المقرر أن يبدأ البناء أوائل العام المقبل على أن يبدأ الإنتاج بحلول نهاية العام.

لن يقوم المصنع ببناء بطاريات للسيارات ولكن للمرافق الكهربائية والشركات الأخرى لتخزين الطاقة. وقد أصبحت وحدات التخزين هذه ذات أهمية متزايدة مع نمو الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، والتي تولد الكهرباء فقط عندما تكون الظروف الجوية مواتية وتحتاج إلى تخزينها عندما يحتاجها المستخدمون السكنيون والتجاريون.

وقالت شينخوا إن المصنع الجديد سينتج مبدئيا عشرة آلاف وحدة ميجاباك من تيسلا سنويا للبيع في جميع أنحاء العالم .

ويعد مشروع تسلا خبرا سارا نادرا للاقتصاد الصيني، الذي شهد انخفاضا حادا في الاستثمار الأجنبي هذا العام. وقالت وزارة التجارة هذا الأسبوع إن الاستثمار الأجنبي في الأشهر الـ 11 الأولى من هذا العام انخفض بنسبة 10 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وتشعر الشركات الأجنبية بالقلق إزاء سيطرة الحكومة الصينية المتزايدة على الأعمال التجارية لأسباب تتعلق بالأمن القومي وأسباب أخرى، فضلاً عن القيود الأمريكية المتزايدة على تجارة التكنولوجيا مع الصين.

تعد الصين سوقا رئيسة ومركزا للتصنيع لشركة تسلا، وقد بنى الرئيس التنفيذي للشركة، إيلون ماسك، علاقات وثيقة مع المسؤولين الصينيين حتى مع توتر العلاقات بين الولايات المتحدة والصين. وفي مايو، التقى بوزير التجارة ووزير الخارجية آنذاك في بكين.

وبنت شركة تسلا مصنع للسيارات الكهربائية في شنغهاي في 2019 يقوم بتجميع السيارات للصين وأوروبا والأسواق الخارجية الأخرى. إنها البائع رقم 2 في السوق الصينية المزدهرة للسيارات الكهربائية. الشركة الرائدة في السوق هي شركة السيارات الصينية BYD، التي أعلنت الجمعة عن خطط لبناء سيارات كهربائية في المجر فيما سيكون أول مصنع سيارات لها في أوروبا.

باعت تسلا 464.654 سيارة في الصين في الأشهر العشرة الأولى من العام، بزيادة 37.5 في المائة عن العام الماضي وتمثل 12 في المائة من مبيعات السيارات الكهربائية في الصين، وفقا لجمعية سيارات الركاب الصينية، الذراع البحثي لجمعية تجار السيارات الصينية.

وتعد الصين أيضًا الرائدة على مستوى العالم في تركيب طاقة الرياح والطاقة الشمسية، ما يجعلها سوقا رئيسة لتخزين الطاقة.