أسهم أوروبا تتراجع بضغط من هبوط شركات التكنولوجيا والملابس الرياضية

تراجعت الأسهم الأوروبية اليوم تحت وطأة هبوط أسهم شركات التكنولوجيا والملابس الرياضية في وقت يقيم فيه المستثمرون أثر تعطل محتمل في التجارة العالمية بسبب هجمات في البحر الأحمر ويترقبون صدور بيانات أساسية للتضخم في الولايات المتحدة قد تعزز رهانات خفض أسعار الفائدة العام المقبل.

وتراجع المؤشر ستوكس600 الأوروبي 0.2 في المائة بحلول الساعة 08:17 بتوقيت جرينتش وفي طريقه لتسجيل أضعف أداء أسبوعي في ستة أسابيع.

وهوى سهم بروسوس ومقرها هولندا بنسبة 14.5 في المائة ما ضغط على قطاع التكنولوجيا ليتراجع 1.2 في المائة بحسب رويترز.

كما انخفض قطاع السلع الشخصية والمنزلية 0.6 في المائة إثر هبوط سهمي أديداس 6.1 في المائة وبوما 4.4 في المائة بعد أن خفضت نظيرتهما الأمريكية نايكي توقعاتها للمبيعات السنوية.

ونزل سهم جيه.دي سبورتس 4.9 في المائة وتراجع قطاع التجزئة الأوسع نطاقا 0.9 في المائة .

ويتحول التركيز الأكبر قبل عطلة عيد الميلاد على قراءة مؤشر أسعار الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة وهي المقياس المفضل لدى مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) للتضخم وهي بيانات من المقرر أن تصدر في وقت لاحق اليوم الجمعة.