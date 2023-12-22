"نايك" تسعى لتوفير ملياري دولار في ظل توقعات بضعف المبيعات

ذكرت شركة نايك الأمريكية للمستلزمات الرياضية أنها تسعى إلى توفير ملياري دولار من خلال شطب وظائف وتبسيط قوائم منتجات الشركة في ظل توقعات بضعف المبيعات.

وصرح المدير المالي للشركة مات فريند خلال مؤتمر عبر الهاتف أن الآفاق المستقبلية الجديدة تعكس بيئة حافلة بالتحديات، "لاسيما في منطقة الصين الكبرى وأوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا".

وأضاف فريند، وفقا لوكالة بلومبيرج للأنباء، أن "هناك مؤشرات على سلوكيات أكثر حذرا من جانب المستهلكين في مختلف أنحاء العالم".

وقال الرئيس التنفيذي للشركة جون دونهو في المؤتمر: "اتخذنا نهجا أكثر حذرا في تخطيط موازنة العام"، مضيفا أن نايك ترى مستويات أقل من النمو في التجارة الإلكترونية.

وأكد دونهو ثقة شركة نايك في الصين، التي شهدت معدلات استهلاك أقل وسط تزايد القلق بشأن الآفاق الاقتصادية للبلاد.

وسجلت نايك مبيعات ربع سنوية بلغت 13.4 مليار دولار، بالاتفاق مع متوسط تقديرات الخبراء الذين استطلعت بلومبيرج آراءهم. وتراجع سهم الشركة بنسبة 11 في المائة في ختام التعاملات في بورصة نيويورك.