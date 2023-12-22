"دايهاتسو" توقف الإنتاج في اليابان بسبب فضيحة التلاعب في اختبارات السيارات

ذكر تقرير إخباري أن شركة دايهاتسو موتور اليابانية أوقفت اليوم، عمليات الإنتاج في مصنعها الخاص بإنتاج المحركات في مقاطعة فوكوكا وسط فضيحة تتعلق بالتلاعب في اختبارات السيارات.

وبحسب ما أوردته وكالة جيجي برس اليابانية للأنباء، سوف توقف الشركة أيضا الإنتاج في كل مصانعها الأربعة لتجميع السيارات باليابان، اعتبارا من الأسبوع المقبل.

وأضافت الوكالة أنه سوف يتم وقف الإنتاج في ثلاثة من هذه المصانع التي تقع في مقاطعات شيجا وكيوتو وأويتا اعتبارا من يوم الاثنين المقبل، وفي المصنع الرابع باوساكا اعتبارا من يوم الثلاثاء.

كانت دايهاتسو التابعة لمجموعة تويوتا موتور كورب أعلنت أمس الخميس تعليق تسليم سياراتها من جميع الطرز بسبب مخاوف تتعلق بعوامل السلامة والأمان في أعقاب اكتشاف بعض المشكلات خلال فحص تم في وقت سابق.

وبحسب دايهاتسو، يشمل قرار تعليق تسليم السيارات 64 طرازا منها 22 طرازا تبيعها شركة تويوتا نفسها.

ويضاف هذا الإعلان إلى المشكلات التي تم كشفها في الربيع الماضي بشأن ألواح الأبواب واختبارات التأثير الجانبي. وأطلقت هيئة مستقلة تحقيقا في دايهاتسو بعد خروج هذه المشكلات إلى العلن.

وفي الوقت نفسه، أعلنت تويوتا عن "إصلاح جذري" لإعادة إحياء دايهاتسو كشركة.