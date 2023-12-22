الذهب يقترب من ذروة 3 أسابيع وسط رهانات على خفض أسعار الفائدة

ارتفعت أسعار الذهب اليوم إلى أعلى مستوياتها في نحو ثلاثة أسابيع مع تنامي الرهانات على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سيخفض أسعار الفائدة في بداية العام مما دفع الدولار وعوائد السندات للانخفاض قبل صدور بيانات التضخم الأمريكية المرتقبة.

وبحلول الساعة 05:13 بتوقيت جرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 2048.99 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن سجل في وقت سابق من الجلسة أعلى مستوياته منذ الرابع من ديسمبر . وصعد الذهب 1.5 % حتى الآن هذا الأسبوع. وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5 % إلى 2060.50 دولار للأوقية بحسب رويترز.

وقال كيلفن وونج كبير محللي السوق في منطقة آسيا والمحيط الهادي بأواندا "تتجه عوائد سندات الخزانة الأمريكية نحو الانخفاض بسبب تزايد التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيجري أول خفض لأسعار الفائدة في مارس، وهذا محفز إيجابي لأسعار الذهب في الوقت الحالي".

وأضاف "تجرى بعض عمليات الشراء للذهب الذي يعتبر ملاذا آمنا بسبب المشكلات في البحر الأحمر".

