النفط يواصل مكاسبه الأسبوعية مرتفعا 1% مع استمرار التوتر في البحر الأحمر

ارتفعت أسعار النفط بما يصل إلى 1 في المائة اليوم مع استمرار التوترات في الشرق الأوسط في أعقاب هجمات الحوثيين على سفن في البحر الأحمر. وبحلول الساعة 04:09 بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 86 سنتا، أو 1.1 في المائة ، إلى 80.25 دولار للبرميل. كما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 81 سنتا، أو 1.1 في المائة إلى 74.70 دولار للبرميل بحسب رويترز.

وارتفع كلا الخامين القياسيين بأكثر من 4 في المائة للأسبوع الثاني على التوالي إذ أدى القلق بشأن الشحن في البحر الأحمر إلى ارتفاع الأسعار.