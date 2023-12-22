«نمو» تكسب 55 نقطة بتداولات قيمتها 14 مليون ريال

أضافت السوق الموازية "نمو" 55 نقطة بنحو 0.23 في المائة لتغلق عند 23782 نقطة. وتراجعت قيمة التداول 34 في المائة ما يعادل 7.4 مليون إلى 14 مليون ريال، بينما انخفضت الأسهم المتداولة 51 في المائة بواقع 773 ألف سهم لتبلغ 727 ألف سهم متداول، أما الصفقات فقد بلغت 2592 صفقة متراجعة 27 صفقة بمقدار 1 في المائة. وتصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا "المركز الآلي" بنحو 8.1 في المائة ليبلغ 65 ريالا، يليه "آيكتك" بـ6.9 في المائة ليصل إلى 3.70 ريال، وحل ثالثا سهم "لدن" 5.73 في المائة حيث أغلق عند 5.72 ريال. في المقابل، تصدر الأسهم الأكثر انخفاضا "الراشد للصناعة" بواقع 10 في المائة ليغلق عند 32.05 ريال، يليه "بناء" بـ9.8 في المائة إلى 40.50 ريال، وحل ثالثا سهم "نولجنت" بمقدار 7.5 في المائة مقفلا عند 32.20 ريال.

وكان الأعلى تداولا "جاهز" بنحو أربعة ملايين ريال، ثم "الرعاية المستقبلية" بقيمة 1.1 مليون ريال، وحل ثالثا "جروب فايف" بمبلغ 1.1 مليون ريال.