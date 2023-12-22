سوق زيت الوقود في آسيا تواجه ضغوطا محتملة في 2024

قال متعاملون ومحللون إن سوق زيت الوقود في آسيا قد تتعرض لضغوط في 2024، إذ من المتوقع أن تزيد صادرات الكويت بينما ستظل الإمدادات الروسية إلى الصين والهند مرتفعة.

وستتوقف أسعار زيت الوقود منخفض الكبريت للغاية على الصادرات من مصفاة الزور في الكويت، في حين من المرجح أن تظل أسعار زيت الوقود مرتفع الكبريت ضمن نطاق ضيق بسبب وفرة الإمدادات.

وأظهرت بيانات منحنى الأجل على إيكون مجموعة بورصة لندن أنه مع تزايد تدريجي للإمدادات سيكون من المتوقع أن تمضي هوامش تكرير زيت الوقود في اتجاه هبوطي في 2024، فيما من المتوقع أن تتقلص فروق الأسعار بين التسليم الفوري والمؤجل.

ووفقا لـ"رويترز"، تتدفق صادرات زيت الوقود الروسي على المراكز التجارية في آسيا والشرق الأوسط منذ فرضت الدول الغربية عقوبات وسقفا لأسعار المنتجات المكررة الروسية في الخامس من فبراير على خلفية الحرب في أوكرانيا.

وقال متعاملون ومحللون إن هذه الصادرات، ومعظمها من الدرجات المتحصل عليها بالتقطير المباشر وعالية الكبريت، ستظل وفيرة حتى 2024، ما يؤثر في سوق زيت الوقود علي الكبريت.

وكانت الصين والهند الوجهتين الرئيستين لزيت الوقود الروسي في 2023، إذ كثفت مصافي التكرير مشترياتها من الوقود مخفض السعر لاستخدامها بشكل أساسي لتحل محل الخام.

وسجلت واردات الصين من زيت الوقود أعلى مستوياتها في عشرة أعوام في يونيو 2023، مدعومة بإقبالها على النفط الروسي، لكن المتعاملين استبعدوا أن تتجاوز الكميات في 2024 نظيراتها في 2023.

وفي أكتوبر، أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الحكومة بتوفير تمويل من الدولة لضمان موسم تدفئة سلس بطرق تشمل فرض قواعد تنظيمية على أسعار زيت الوقود المخصص للتدفئة المنزلية في بعض المناطق.

وتواجه روسيا نقصا في الوقود وارتفاعا في أسعاره في الشهور القليلة الماضية. ويتزايد الطلب على زيت الوقود في القطب الشمالي والمناطق الأخرى التي تواجه شتاء قاسيا.

وجاء في الوثيقة المنشورة على موقع الكرملين الإلكتروني أن الحكومة ستوفر أموالا لمورمانسك ومناطق أخرى في القطب الشمالي للاستعداد لموسم التدفئة 2023-2024، ومن أجل "بدء تنظيم أسعار زيت الوقود المخصص لموسم التدفئة".

ويتطلع المتعاملون أيضا إلى التقدم الذي تحرزه شركات مصاف جديدة بما في ذلك مجمع دانجوت في نيجيريا ووحدات التكويك في المكسيك، ما قد يؤدي إلى مزيد من صادرات المخلفات (زيت الوقود الثقيل).

كما يترقب المتعاملون وصول مصفاة الزور الكويتية إلى طاقتها الكاملة للصادرات التجارية العام المقبل.

وارتفعت صادرات الكويت من زيت الوقود منخفض الكبريت في تسعة أشهر من 2023 مع قيام المصفاة بزيادة المبيعات الفورية، لكن الكميات انخفضت في الربع الأخير بعد أن قررت بيع بعض الإنتاج من خلال صفقات محددة الأجل.