الثقة في وفرة إمدادات ذروة الشتاء تتراجع بأسعار الغاز في أوروبا

تراجعت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا بوتيرة أسرع من العام الماضي، لكن تراجع أسعار عقود تسليم فبراير المقبل تظهر أن المتعاملين واثقون في توافر الإمدادات في ذروة فصل الشتاء.

وذكرت وكالة "بلومبيرج" للأنباء أن مستودعات تخزين الغاز الطبيعي في أوروبا للاستهلاك في فصل الشتاء كانت ممتلئة بنسبة 100 في المائة تقريبا في أوائل نوفمبر الماضي، لكنها انخفضت منذ ذلك الوقت بنحو 11 في المائة. وزادت سرعة الانخفاض خلال الفترة الحالية عنها في الفترة نفسها من العام الماضي. ومع ذلك تراجعت أسعار الغاز تسليم فبراير المقبل بمقدار الثلث تقريبا منذ بداية نوفمبر الماضي.

وقال ساكشا مينيزس، المحلل الاقتصادية، إنه من المتوقع تراجع الطلب على الغاز الطبيعي في أوروبا بفضل درجات الحرارة المعتدلة. كما أنه من المتوقع زيادة إنتاج طاقة الرياح في بعض مناطق القارة بسبب ارتفاع شدة الرياح بحسب توقعات إدارة الأرصاد البريطانية.

ومن جهة أخرى، أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، توقيع البنود الرئيسة لاتفاقية الغاز الطبيعي المسال، التي تتضمن توريد ما لا يقل عن مليون طن سنويا من الغاز الطبيعي المسال لمدة 15 عاما مع شركة "إي أن أن" للغاز الطبيعي المسال سنغافورة "بي تي إي"، وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة "إي أن أن" للغاز الطبيعي المحدودة، إحدى أكبر شركات الطاقة الخاصة في الصين.

وسيتم إرسال الشحنات بصورة أساسية من مشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال منخفض الانبعاثات التابع لأدنوك، والذي يجري تطويره حاليا في مدينة الرويس الصناعية في أبوظبي. ومن المتوقع أن يبدأ تصدير الشحنات بمجرد انطلاق عمليات التشغيل التجارية للمنشأة المتوقعة في 2028.

وستكون محطة الرويس للغاز الطبيعي المسال أول مشروع من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يعمل بالكهرباء المنتجة من مصادر الطاقة النظيفة، ما يجعلها واحدة من أقل منشآت الغاز الطبيعي المسال في العالم من حيث كثافة الانبعاثات الكربونية.

ويعد المشروع ممكنا رئيسا لتنفيذ هدف "أدنوك" الطموح بتحقيق الحياد المناخي بحلول 2045. وسيتكون المشروع عند اكتماله من خطين لتسييل الغاز الطبيعي تبلغ الطاقة الإنتاجية لكل واحد منهما 4.8 مليون طن سنويا وبسعة إجمالية تبلغ 9.6 مليون طن سنويا، وسيسهم في رفع السعة الإنتاجية المستهدفة لـ"أدنوك" من الغاز الطبيعي المسال بأكثر من الضعف وذلك لتلبية الطلب العالمي المتزايد على هذا المورد الحيوي.

يذكر أن تنفيذ الاتفاقية مرتبط باتخاذ قرار الاستثمار النهائي للمشروع، بما في ذلك الحصول على الموافقات التنظيمية، وسير المفاوضات للوصول إلى اتفاقية بيع وشراء نهائية بين الشركتين.