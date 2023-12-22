الطبيعة الحلم

عند مشاهدتها تعتقد أنك في حلم لشدة غرابتها وجمالها، تقف عاجزا أمام عظمة الخالق وجمال التفاصيل لأماكن أصبحت مزارات سياحية ومغامرة شيقة ترى من خلالها أماكن يصعب تصديق وجودها على كوكب الأرض!

من أغرب هذه الأماكن "تكوين الريشات" الذي يقع في صحراء موريتانيا، ويعد واحدا من عجائب الدنيا الطبيعية، ويبدو وكأنه حفريات ضخمة وهو عبارة عن حلقات ذات ألوان ساحرة يبلغ قطر هذا التكوين نحو 30 ميلا وتصعب مشاهدته كاملا والتمتع بجماله إلا عن طريق الفضاء الخارجي، حيث تم التقاط عديد من الصور له عن طريق الأقمار الاصطناعية والطائرات

وتضم فنزويلا أحد أشهر وأغرب الأماكن في العالم "جبل رورايما" الذي يصل ارتفاعه إلى تسعة آلاف قدم، ويعود تاريخه إلى ملياري عام. يعد من أقدم التشكيلات الجيولوجية على وجه الأرض ويبدو وكأنه منحوت وفيه عديد من الأشكال والخطوط المميزة الغريبة.

تعد "سالار دي يوني" واحدة من أشهر وأغرب عشرة أماكن حول العالم، فهي تعد أكبر صحراء ملح في العالم، ويوجد هذا المكان المميز في بوليفيا. من يزور هذا المكان المميز يجد نفسه وكأنه في حلم رائع، فاللون الأبيض والانعكاسات التي تتكون على طبقة الملح وطبقة المياه الرقيقة التي تغطيه تضفي منظرا هادئا وتمنح الزائر شعورا مميزا ورائعا، يتسابق السياح لزيارته، خصوصا المصورين والهواة لالتقاط أجمل وأغرب الصور وكأنك تمشي فوق غيمة!

في شمال غرب أوسويوس في كولومبيا البريطانية تقع "بحيرة كيلوك" العجيبة التي تتميز بوجود دوائر كبيرة على سطحها تكونت نتيجة ارتفاع درجة حرارة الشمس على البحيرة، ما أدى إلى تبخر المياه وتكون تلك الدوائر المميزة، وتحتوي البحيرة على تراكيز عالية من الفوسفات والماغنسيوم والكالسيوم والكبريت، ولهذا تعد تلك البحيرة منتجعا صحيا مثاليا. استخدمها الهنود الحمر في السابق لعلاج عديد من الأمراض المزمنة بسبب التركيز العالي المميز للمواد في تلك البحيرة!

في سويسرا يلتقي نهرا "رون وآرف" بشكل غريب دون أن يختلطا، بينهما تباين عجيب في الألوان، فواحد منهما أزرق والآخر بني، ويرجع هذا التباين اللوني إلى أن نهر الرون مياهه نقية، أما نهر آرف فيحمل كميات كبيرة جدا من الطمي تمنحه لونه البني، يتهافت السياح عليهما لرؤية جمال تكوينات الطبيعة!

ينساب شلال بلون الدم وسط جبال الثلج البيضاء في القارة القطبية الجنوبية "انتركاتيكا" في واحد من أغرب الأماكن في العالم، الذي اكتسب لونه بسبب ارتفاع تركيز معدن الحديد في المياه المالحة!