"العقارية" توقع عقدا لتنفيذ 135 فيلا بحي سدرة روشن في الرياض مقابل 192 مليون ريال

أعلنت الشركة العقارية السعودية عن توقيع عقد لتنفيذ المجمع السكني (في سدرة 1) بحي سدرة - روشن بالرياض بإجمالي عدد 135 فيلا بمساحات متعددة تبدأ من 250 متر مربع حتى 600 متر مربع وذلك على مساحة أرض تبلغ 43,468 متر مربع مع شركة رزيق عبد الله الجدراوي وبمبلغ إجمالي 192 مليون ريال سعودي

ويتضمن العقد تنفيذ جميع الأعمال المدنية والإنشائية والمعمارية والكهروميكانيكية للمجمع السكني (فيّ سدرة 1) بحي سدرة - روشن بالرياض وإتمامها وصيانتها ومعالجة أي عيوب فيها

