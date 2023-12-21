تخصيص 9 أسهم حدا أدنى لكل فرد في اكتتاب "إم بي سي"

أعلنت شركة إتش إس بي سي العربية السعودية تخصيص 9 أسهم للمكتتبين الأفراد في اكتتاب إم بي سي، بينما ستخصص الأسهم المتبقية على أساس تناسبي بناء على حجم طلب كل مكتتب إلى إجمالي الأسهم المتبقية المطلوب الاكتتاب فيها، بنسبة تخصيص بلغت 0.1623 في المائة على أساس تناسبي. علما بأنه قد جمعت كسور الأسهم وخصصت بشكل تنازلي بداية من الطلبات الأعلى بواقع سهم واحد لكل طلب حتى نفاذها.

وكانت فترة اكتتاب المكتتبين الأفراد قد بدأت في يوم 14 ديسمبر 2023 وانتهت في يوم 18 ديسمبر2023. وقد اكتتبت شريحة الأفراد في كامل الأسهم المخصصة لهذه الفئة والبالغة (3325000) سهم بنسبة 10 في المائة من إجمالي الأسهم المطروحة، وبسعر 25 ريالا سعوديا للسهم الواحد، وذلك عبر الجهات المستلمة.

تفاصيل اكتتاب الأفراد للشركة:

- عدد المشاركين الأفراد: 359464 مكتتبا.

- الأسهم المطروحة للأفراد: 3325000 سهم.

- سعر الطرح: 25 ريالا للسهم.

- تغطية الأفراد: 17.6 مرة.

- القيمة الإجمالية لطلبات الأفراد: نحو1464771050 ريالا سعوديا.

- تخصيص 9 أسهم حدا أدنى لكل فرد.

- تخصيص الأسهم المتبقية على أساس تناسبي بنسبة 0.1623 في المائة.

تعمل شركة جي آي بي كابيتال مستشارة ماليا لكبار المساهمين.