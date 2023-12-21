المركزي التركي يرفع الفائدة 250 نقطة أساس إلى 42.5% .. نهاية التشديد النقدي

رفع البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيس 250 نقطة أساس إلى 42.5 في المائة اليوم الخميس كما كان متوقعا، وأشار إلى أن دورة التشديد الصارمة ستنتهي "في أقرب وقت ممكن".

ورفع البنك الفائدة على عمليات إعادة الشراء (الريبو) لمدة أسبوع 3400 نقطة منذ يونيو عندما عين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المصرفية السابقة في وول ستريت حفيظة غاية أركان رئيسة للبنك المركزي لتنفيذ تحول حاد نحو سياسات تقليدية بصورة أكبر.

ورفع المركزي الفائدة 500 نقطة أساس في كل من الأشهر الثلاثة الماضية، لكنه قال الشهر الماضي إن التشديد سينتهي قريبا. وبعدما خفض الوتيرة إلى النصف اليوم الخميس أشار البنك إلى أن "التشديد النقدي قريب بشكل كبير من المستوى المطلوب لوضع الأساس لمسار تراجع التضخم".

ويتوقع البنك المركزي أن يرتفع التضخم من نحو 62 في المائة الشهر الماضي إلى ما يراوح بين 70 و75 في المائة في مايو أيار، قبل أن يتباطأ إلى نحو 36 في المائة بحلول نهاية العام المقبل عندما يؤدي التشديد إلى تهدئة الأسعار.

