انتهاء موسم شراء القمح المحلي .. توريد 1.18 مليون طن بملياري ريال

أعلنت الهيئة العامة للأمن الغذائي، انتهاء موسم شراء القمح المحلي 2023، بتوريد 1.18 مليون طن، بارتفاع 121 في المائة عن 2022، وبقيمة بلغت ملياري ريال.

وأوضحت الهيئة، أنها قامت بإقفال الموسم بتاريخ 26 أكتوبر، واستكملت صرف كامل مستحقات المزارعين، بعد إتمام جميع الإجراءات النظامية عبر "محصولي"، مشيرا إلى أن القمح المحلي يعد أحد المصادر المعتمدة لدى الهيئة في تأمين احتياجات المملكة من القمح لتحقيق الأمن الغذائي المحلي، إضافة إلى الكميات المخصصة للمستثمرين السعوديين في الخارج، والمناقصات العالمية التي تطرحها الهيئة، والتي تتنافس فيها الشركات العالمية الكبرى المتخصصة في تجارة الحبوب والمؤهلة، وذلك في إطار استراتيجية الهيئة بتنويع مصادر شراء القمح.

ووفقا لبيانات المنصة، بلغ إجمالي عدد المزارعين الذين قاموا بالتوريد هذا الموسم 3206 مزارعين من 3732 مزارعا مسجلا بالمنصة بارتفاع 27 في المائة عن 2022، وبنسبة 86 في المائة من إجمالي المزارعين المسجلين، فيما بلغ عدد المزارعين الأفراد الذين قاموا بالتوريد 2910 مزارعين، في حين بلغ عدد المزارعين المتعاقدين مع الشركات الزراعية المسجلة 148 قاموا بالتوريد.

وجاءت القصيم في مقدمة مناطق المملكة توريدا للقمح المحلي بـ309078 طنا وبارتفاع 186 في المائة عن 2022، ثم الجوف بـ231617 طنا بنسبة ارتفاع 71 في المائة، وتلتها تبوك بـ221865 طنا وبارتفاع 41 في المائة، ثم حائل بـ204298 طنا بارتفاع 232 في المائة، ثم وادي الدواسر بـ89733 طنا بارتفاع 348 في المائة، ثم الخرج بـ70046 طنا بارتفاع 71 في المائة، ثم الرياض بـ56390 طنا بارتفاع 337 في المائة، وأخيرا الأحساء بـ4632 طنا بارتفاع 245 في المائة.