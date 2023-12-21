بعد 3 أعوام من إطلاقه .. مبيعات "بلاي ستيشن 5" تتجاوز الـ 50 مليون نسخة

أعلنت شركة "سوني" اليابانية، أن مبيعاتها من "بلاي ستيشن 5" وصلت إلى 50 مليون نسخة، بعد 3 أعوام على إطلاق منصة ألعاب الفيديو هذه، في نتيجة تؤكد تسارعا قويا في مبيعاتها التي تأثرت سلبا لفترة طويلة جراء نقص طال عددا من السلع.

وقالت سوني في بيان اليوم الأربعاء، "بفضل دعم محبي بلاي ستيشن في مختلف أنحاء العالم، شهدت مبيعات بلاي ستيشن 5 زخما قويا هذا العام مدفوعا بسلسلة من الألعاب التي تحظى بشعبية كبيرة".

وكانت المبيعات مدعومة بإصدار ألعاب ناجحة على غرار "مارفلز سبايدر مان 2" التي بيع 2.5 مليون نسخة منها خلال الساعات الأربع والعشرين التي تلت إصدارها في نهاية أكتوبر، و"بالدرز غايت 3" و"الان وايك 2".

وخلال مرحلة كوفيد 19، واجه إنتاج "بلاي ستيشن 5" وشحنه، الذي صدر في نوفمبر 2020 ، صعوبات جراء نقص في أشباه الموصلات والتغييرات العالمية التي طرأت على سلاسل التوريد بسبب التدابير الصحية المتخذة في عدد كبير من الدول.

وقال رئيس قسم ألعاب الفيديو لدى "سوني" جيم راين، في البيان "يسعدنا أنها المرة الأولى منذ إطلاق بلاي ستايشن 5 يكون لدينا مخزون كامل من وحدات التحكم لموسم أعياد نهاية السنة، مما يتيح للراغبين في الحصول عليها شراءها".