1.33 تريليون ريال إيرادات تشغيلية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة خلال 2022

ارتفعت الإيرادات التشغيلية لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في السعودية خلال 2022، بنسبة 5.8 في المائة لتبلغ 1.339 مليار ريال مقابل 1.265 مليار ريال خلال 2021، بارتفاع 74 مليار ريال.

وبحسب الهيئة العامة للإحصاء، فإن قيمة النفقات التشغيلية في المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بلغت 687.8 مليار ريال خلال 2022، مقابل 659.4 مليار ريال في 2021، بارتفاع 28.3 مليار ريال وبنسبة 4.3 في المائة على أساس سنوي.

كما ارتفعت تعويضات المشتغلين في القطاع خلال 2022، لتبلغ 164.2مليار ريال مقابل 155.7 مليار ريال في 2021، بارتفاع 8.4 مليار ريال وبنسبة 5.4 في المائة.