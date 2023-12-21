الأسهم السعودية تغلق باللون الأحمر بعد موجة ارتفاع .. ضغوط بيع محدودة مع تماسك السوق

فقدت الأسهم السعودية أطول سلسلة ارتفاع منذ يناير 2022، لتسجل تراجعا بعشر نقاط، ما يعادل 0.09 في المائة لتغلق عند 11702 نقطة. وأظهرت السوق تماسكا أمام ضغوط البيع رغم موجة الارتفاع الطويلة إلا أن البيوع كانت محدودة، ما يظهر أن السوق لا تزال تتوقع ارتفاعا للمؤشر، وتبقى السوق تتداول بمكررات ربحية مرتفعة ما يجعل الضغط أكبر على الشركات لتحقيق نتائج مالية توافق توقعات المستثمرين.

الأداء العام للسوق

افتتح المؤشر العام عند 11725 نقطة، وسجل أعلى نقطة عند 11725 رابحا 0.1 في المائة، بينما الأدنى عند 11673 نقطة خاسرا 0.34 في المائة، وفي نهاية الجلسة أغلق عند 11702 نقطة فاقدا عشر نقاط بنحو 0.09 في المائة.

وتراجعت السيولة 7 في المائة بنحو 434 مليون لتصل إلى 5.7 مليار ريال، بينما انخفضت الأسهم المتداولة 2 في المائة بواقع خمسة ملايين لتصل إلى 229 مليون سهم متداول. أما الصفقات فتراجعت 48 ألفا بنحو 11 في المائة لتصل 382 ألف صفقة.

أداء القطاعات

تراجع 11 قطاعا مقابل ارتفاع البقية، وتصدر المرتفعة "السلع الرأسمالية" بنحو 2.4 في المائة، يليه "تجزئة وتوزيع السلع الكمالية" بـ1.5 في المائة، وحل ثالثا "إنتاج الأغذية" 0.84 في المائة، بينما تصدر المتراجعة "التطبيقات وخدمات التقنية" بواقع 1.5 في المائة، ثم "المرافق العامة" بمقدار 0.89 في المائة، وحل ثالثا "المواد الأساسية" 0.87 في المائة.

وكان الأعلى تداولا قطاع المواد الأساسية بنحو 15 في المائة بقيمة 853 مليون ريال، يليه "البنوك" 14 في المائة ما يمثل 802 مليون ريال، وحل ثالثا "الطاقة" 11 في المائة بنحو 663 مليون ريال.

أداء الأسهم

تصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا "ساسكو" بنحو 10 في المائة ليبلغ 69.30 ريال، يليه "الدريس" بـ9.93 في المائة ليصل إلى 157.20 ريال، وحل ثالثا سهم "ساكو" 6.35 في المائة، حيث أغلق عند 36 ريالا. في المقابل، تصدر الأسهم الأكثر انخفاضا "الباحة" بواقع 7.14 في المائة ليغلق عند 0.13 ريال، يليه "الآمار" بـ3.99 في المائة إلى 91.50 ريال، وحل ثالثا سهم "علم" بـ2.63 في المائة ليقفل عند 800 ريال.

وكان الأعلى تداولا سهم "أرامكو السعودية" بقيمة 441 مليون ريال، يليه مصرف الراجحي بنحو 247 مليون ريال، وحل ثالثا البنك الأهلي بـ227 مليون ريال.

وحدة التقارير الاقتصادية