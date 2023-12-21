انتعاش معظم البورصات الخليجية وسط آمال بخفض أسعار الفائدة

أغلقت معظم البورصات الخليجية على ارتفاع أمس بفعل احتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية عام 2024، في حين أثرت المخاوف بشأن اضطرابات حركة التجارة في البحر الأحمر في المعنويات.

وبحسب "رويترز"، ارتفع مؤشر الأسهم الرئيس في دبي 0.4 في المائة مع صعود سهم شركة إعمار العقارية القيادي 2.1 في المائة وصعود سهم بنك الإمارات دبي الوطني 0.9 في المائة. كما صعد المؤشر القطري 0.6 في المائة بفضل ارتفاع سهم مصرف قطر الإسلامي 1.4 في المائة. وفي أبوظبي تراجع المؤشر 0.1 في المائة تحت وطأة انخفاض سهم "ألفا ظبي القابضة" 3.7 في المائة.

ومن بين الأسهم المتراجعة أيضا سهم شركة الياه سات للاتصالات الفضائية الذي انخفض 1.5 في المائة، وسهم "بيانات" لتوفير الحلول الجيومكانية المدعومة بالذكاء الاصطناعي الذي نزل 2.5 في المائة.

وفي الجلسة السابقة، انخفض سهم "الياه سات" 2.2 في المائة، في حين ارتفع سهم "بيانات" 1.4 في المائة بعد اتفاق الشركتين على اندماج عبر تبادل الأسهم بالكامل لإنشاء أول شركة لتكنولوجيا الفضاء تعمل بالذكاء الاصطناعي في المنطقة.

لكن أسهم منصة "بيور هيلث" للرعاية الصحية في أبوظبي أغلقت أعلى بنحو 76.1 في المائة من سعر إدراجها في أول تداول لها في السوق أمس. وجاء ذلك بعد جمع ما يقرب من مليار دولار في طرح عام أولي شمل 10 في المائة من إجمالي رأس المال المصدر.

وزاد مؤشر البحرين 0.2 في المائة إلى 1918 نقطة. وارتفع مؤشر مسقط 0.5 في المائة ليبلغ 4593 نقطة. وصعد مؤشر الكويت 1 في المائة إلى مستوى 7503 نقاط. وفي القاهرة، تراجع المؤشر الرئيس للبورصة المصرية 1 في المائة، حيث انخفضت معظم الأسهم المدرجة عليه بما في ذلك سهم البنك التجاري الدولي.

وأفادت وكالة "بلومبيرج نيوز" أمس نقلا عن مصادر مطلعة على المناقشات بأن مصر تقترب من التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي لتوسيع برنامج الإنقاذ، الذي تبلغ قيمته ثلاثة مليارات دولار، إلى نحو ستة مليارات دولار.