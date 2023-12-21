«نمو» تفقد 187 نقطة بتداولات قيمتها 22 مليون ريال

تراجعت السوق الموازية "نمو" 187 نقطة بنحو 0.8 في المائة، لتغلق عند 23726 نقطة. وارتفعت قيمة التداول 7 في المائة، ما يعادل 1.5 مليون إلى 22 مليون ريال، بينما زادت الأسهم المتداولة 23 في المائة بواقع 280 ألفا لتبلغ 1.5 ألف سهم متداول، أما الصفقات فقد بلغت 2619 صفقة متراجعة 142 صفقة بمقدار 5 في المائة. وتصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا "فيو" بنحو 10 في المائة ليبلغ 70 ريالا، يليه "نولجنت" بـ7.74 في المائة ليصل إلى 34.80 ريال، وحل ثالثا سهم "بنان" 7.69 في المائة، حيث أغلق عند سبعة ريالات. في المقابل، تصدر الأسهم الأكثر انخفاضا "المركز الآلي" بواقع 8.9 في المائة، ليغلق عند 60.10 ريال، يليه "أبيكو" بـ7.6 في المائة إلى 40 ريالا، وحل ثالثا سهم "جاهز" بمقدار 5.3 في المائة مقفلا عند 25.10 ريال.

وكان الأعلى تداولا "الواحة ريت" بنحو 6.2 مليون ريال، ثم "جاهز" بقيمة 3.1 مليون ريال، وحل ثالثا "جروب فايف" بمبلغ 1.3 مليون ريال.