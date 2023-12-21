الإقبال على السفر يتزايد خلال العطلات .. تجاوز مستويات 2022 رغم التحذيرات الأمنية

يتجه السفر داخل أوروبا في فترة العطلات المزدحمة إلى تجاوز مستويات 2022 رغم التحذيرات الأمنية من السلطات في أنحاء القارة، إذ ظل المسافرون عازمين على الاستمتاع بعطلاتهم.

ووفقا لـ"رويترز" يطيل هذا فترة ازدهار السياحة بعد جائحة كوفيد - 19. وأفادت لشركة فوروارد كيز لبيانات السفر، بأن الأسواق المرتبطة بأعياد نهاية العام والمواقع السياحية الشهيرة في مدن مثل ميونيخ وباريس، كانت تعج في الآونة الأخيرة حتى مع الوجود المكثف للأمن، ومن المتوقع أن يرتفع معدل السفر لقضاء العطلات داخل الاتحاد الأوروبي وبريطانيا 22 في المائة فوق مستويات 2022.

وقال مسؤولون تنفيذيون ومحللون: إن الارتفاع في معدل السفر يرجع إلى استمرار الطلب بعد الجائحة، إذ يسافر بعض الأشخاص فقط لرؤية عائلاتهم في عطلة هذا العام لأول مرة منذ الوباء. ولكن تبقى التحذيرات الأمنية في أذهان السياح.

وفي أواخر نوفمبر، حذر مسؤولون أمنيون أوروبيون من تزايد خطر وقوع هجمات مرتبطة بالأحداث في منطقة الشرق الأوسط المرتبطة بالحرب الإسرائيلية على غزة.

ورفعت فرنسا وبلجيكا، إضافة إلى النمسا وسلوفينيا والبوسنة والهرسك، مستويات التأهب لخطر الإرهاب. وأعادت إيطاليا فرض ضوابط على الحدود مع سلوفينيا مشيرة إلى خطر التسلل إلى البلاد.