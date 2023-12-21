"وول ستريت" تغلق منخفضة وموجة بيع مفاجئة توقف المكاسب

أغلقت الأسهم الأمريكية على انخفاض اليوم بعد أن أوقفت موجة بيع مفاجئة بعد الظهيرة مكاسب وول ستريت التي كان مدفوعة بانخفاض أسعار الفائدة وبالتحول إلى التيسير النقدي من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي .

وبدأت مؤشرات الأسهم الأمريكية الثلاثة الرئيسية في الانخفاض نحو الساعة 19:30‭‭‬‬بتوقيت جرينتش.

وأثناء الجلسة، ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 إلى دون 0.5 في المائة من أعلى مستوى إغلاق له على الإطلاق. ويعني الوصول إلى مستوى إغلاق مرتفع جديد التأكيد على أن المؤشر القياسي في سوق صاعدة منذ إغلاقه في أرضية سوق منخفضة في أكتوبر تشرين الأول 2022.

وتراجع المؤشر الآن أكثر من 1.5 في المائة عن أعلى مستوى إغلاق قياسي، وفقا لـ"رويترز".

وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي 475.03 نقطة أو 1.26 في المائة إلى 37082.89 نقطة. وهبط مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 69.99 نقطة أو 1.47 في المائة إلى 4698.38 نقطة. وتراجع ناسداك المجمع 225.28 نقطة أو 1.5 في المائة إلى 14777.94 نقطة.