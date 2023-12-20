بيبي ريكسا وديفيد غويتا يحييان ليلة ختام كأس العالم للأندية

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA عن النجوم العالميين الذين سيحيون ليلة تتويج بطل كأس العالم للأندية FIFA السعودية 2023؛ التي ستقام على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة) بمدينة جدة، في 22 ديسمبر.

ويقام الحفل الختامي للبطولة عند الساعة 8:35 مساء، وذلك قبل المباراة النهائية؛ التي تجمع فريقي مانشستر سيتي الإنجليزي (حامل لقب دوري أبطال أوروبا) وفلومينينسي البرازيلي (بطل أمريكا الجنوبية) اللذين نجحا في تجاوز أندية أوراوا الياباني والأهلي المصري في نصف نهائي البطولة، حيث يحيي الحفل كلٌ من الفنانة العالمية بيبي ريكسا، ومنسق الأغاني (DJ) ديفيد غويتا، وهما الفنانان المرشحان لحصد جوائز جرامي؛ إحدى أهم الجوائز الموسيقية العالمية.

وستقدم الفنانة الأمريكية الأغنية الرسمية للبطولة It's On، إلى جانب مجموعة من الفعاليات الترفيهية والموسيقية والمفاجآت في ليلة التتويج، بمشاركة قطّ الرمال (هدّاف)؛ التميمة الرسمية للبطولة، حيث دعا FIFA الجماهير إلى الوصول المبكر إلى الملعب، والاستمتاع بالأنشطة الرياضية والموسيقية وخيارات التسوق في منطقة الجماهير.

وشارك في البطولة، التي تستضيفها المملكة في الفترة من 12 إلى 22 ديسمبر، على ملعبي مدينة الملك عبدالله الرياضية ومدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية، سبعة أندية تمثل أبطال الاتحادات القارية الستة (مانشستر سيتي الإنجليزي، وأوراوا ريد دايموندز الياباني، والأهلي المصري، وليون المكسيكي، وفلومينينسي البرازيلي، وأوكلاند سيتي النيوزيلندي)، بالإضافة إلى الاتحاد السعودي المستضيف.