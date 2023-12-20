مركز إدارة الدين ينهي ترتيب تمويل بقيمة مليار يورو عبر وكالة ائتمان الصادرات الإيطالية

أعلن المركز الوطني لإدارة الدين انتهاءه من ترتيب تمويل بقيمة (1) مليار يورو عبر وكالة ائتمان الصادرات الإيطالية (SACE) يوم الأربعاء 20 ديسمبر 2023م.

ويأتي هذا التمويل في إطار تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، والاستفادة من سبل التمويل المتاحة للمشاريع الحكومية تماشياً مع رؤية المملكة 2030.

تجدر الإشارة إلى أن هذا التمويل تم من خلال عدد من البنوك الدولية، ويستهدف تمويل المشاريع التنموية ومشاريع البنية التحتية المرتبطة برؤية المملكة 2030. كما يأتي هذا التمويل كثالث تمويل من نوعه بعد تمويلات من مؤسسات مالية تمت عبر وكالات أخرى لائتمان الصادرات.