رئيس الفيدرالي في فيلادلفيا: الخطوة التالية هي خفض الفائدة ولكن ليس قريبا

قال باتريك هاركر رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا اليوم إنه لا يزال يعارض أي زيادات أخرى في أسعار الفائدة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأمريكي)، وأشار إلى وجود انفتاح على خفض تكاليف الاقتراض قصير الأجل لكن ليس قريبا.

وقال هاركر لمحطة إذاعية في فيلادلفيا "لقد كنت في معسكر الإبقاء على أسعار الفائدة كما هي لفترة من الوقت، ودعونا نرى ماذا سيحدث مع مرور الوقت، لسنا بحاجة إلى رفع أسعار الفائدة بعد الآن".

لكنه أضاف أنه بالنظر إلى المستقبل "فمن المهم أن نبدأ في خفض أسعار الفائدة"، وتابع "ليس علينا أن نفعل ذلك بسرعة كبيرة، ولن نفعل ذلك على الفور، سيستغرق الأمر بعض الوقت".