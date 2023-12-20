"مكة" تبرم اتفاقية تسوية ديون بنحو 310 مليون ريال مع "جبل عمر"

أعلنت شركة مكة للإنشاء والتعمير عن إبرام اتفاقية تسوية ديون مع شركة جبل عمر للتطوير (المدين) لتحويل الديون المستحقة للشركة عن طريق إصدار أسهم جديدة لها في شركة جبل عمر للتطوير، وتهدف الشركة من خلال الصفقة المحتملة إلى تسوية الديون المستحقة لها، مما سيكون له الأثر المالي الإيجابي لصالح مساهمي الشركة.

اتفاقية تسوية الديون مع شركة جبل عمر للتطوير التي أبرمت بتاريخ 20/12/2023 الموافق 7/6/1445 والتي اتفق الطرفان بموجبها على تسوية الديون المستحقة المتبقية والبالغة 309.5 مليون ريال والمتمثلة في الدين المتبقي المستحق للشركة لدى شركة جبل عمر للتطوير والناشئ عن شراء الشركة للحصة النقدية نيابة عن ملاك العقارات الذين لم يستكملوا وثائقهم الشرعية والنظامية، وذلك وفق ما تم بيانه في النظام الأساسي لشركة جبل عمر للتطوير مقابل إصدار أسهم جديدة في شركة جبل عمر للتطوير وستحدد عدد الأسهم المصدرة بناء على سعر الإغلاق ليوم التداول الذي يسبق تاريخ الجمعية العامة غير العادية الخاصة بالصفقة المحتملة وذلك بحسب ما تضمنته أحكام الاتفاقية، وتتمثل الأحكام الرئيسة للاتفاقية في الإجراءات والشروط التي يلزم استيفاؤها من الطرفين لإتمام الصفقة المحتملة والمتضمنة بشكل رئيس.