روسيا تصوت .. لن ننضم إلى آسيا

صوت الاتحاد الروسي لكرة القدم اليوم الأربعاء، ضد نقل عضويته من أوروبا إلى آسيا واختار البقاء في الاتحاد الأوروبي مع سعيه لإحراز تقدم في العلاقات مع اليويفا.

وقرر الاتحادان الدولي (الفيفا) والأوروبي (اليويفا) في فبراير 2022 إيقاف جميع الفرقاء الروسية سواء على مستوى المنتخبات الوطنية أو الأندية من المشاركة في مسابقاتهما بعد الحرب الروسية الأوكرانية الذي تصفه موسكو بأنه "عملية عسكرية خاصة".

وقال ألكسندر ديوكوف رئيس الاتحاد الروسي لكرة القدم أواخر العام الماضي إن روسيا تدرس الانضمام إلى أوروبا، ونقلت وكالات روسية عن ميخائيل جيرشكوفيتش عضو اللجنة التنفيذية بالاتحاد الروسي قوله "نقشت مسألة (الانتقال إلى الاتحاد الآسيوي). صوتنا بالإجماع ضد هذه الخطوة لأنه لا توجد ضمانات من الفيفا".

وأضاف "قررنا مواصلة الاتصالات مع اليويفا خاصة مع وجود تقدم. دعونا نرى كيف سيتطور الوضع في العام المقبل"، وخفف الفيفا واليويفا القيود المفروضة على فرقاء الشباب الروسية في الأشهر الأخيرة، وقال الاتحاد الأوروبي في سبتمبر إنه "لا ينبغي معاقبة أطفال على أفعال تقع مسؤوليتها حصريا على عاتق البالغين".