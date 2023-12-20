نونو سانتو مديرا فنيا لنوتينجهام فورست

أعلن نادي نوتينجهام فورست الإنجليزي لكرة القدم تعيين نونو إسبيريتو سانتو مديرا فنيا جديدا للفريق الأول.

ووقع المدرب البرتغالي على عقد مدته عامين ونصف العام مع نوتينجهام فورست، عقب إقالة ستيف كوبر، أمس الثلاثاء.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي.أيه.ميديا" أن نونو، الذي سيتولى قيادة الفريق في مباراته أمام بورنموث يوم السبت المقبل، يعود لكرة القدم الإنجليزية بعد غياب استمر لعامين عندما ترك توتنهام بعد مرضه الذي استمر لأربعة أشهر.

ويحل سانتو 49 عاما بديلا لكوبر، الذي خسر منصبه بعدما حقق فوزا وحيدا في آخر 13 مباراة بالدوري الإنجليزي.

ويحظى كوبر 44 عاما بدعم جماهير نوتينجهام فورست بعدما قاد الفريق للصعود من قاع ترتيب دوري الدرجة الأولى والنجاة من الهبوط من الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الماضي.

وكانت قوة الجماهير هي التي أنقذته من الإقالة في الموسم الماضي، ولكن نفد صبر إيفانجيلوس ماريناكيس، رجل الأعمال اليوناني، خاصة بعدما استثمر كثيرا في فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة.