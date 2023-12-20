16 يوما متبق للأخضر لتقديم قائمة "كأس آسيا 2024"

تبقى أمام إدارة المنتخب السعودي لكرة القدم 16 يوما لتقديم القائمة النهائية المشاركة في نهائيات كأس الأمم الآسيوية 2024 بحد أدنى 18 لاعبا وبحد أقصى 23 لاعبا، وذلك وفقا لتعليمات الاتحاد القاري المعلنة خلال إجراء مراسم قرعة البطولة.

وتنطلق البطولة القارية في نسختها الـ 18 في الدوحة بمواجهة منتخبي قطر المضيفة مع لبنان، وذلك على ستاد لوسيل يوم الـ 12 من يناير المقبل.

وشدد الآسيوي على أنه يجب على كل منتخب مشارك تقديم تسجيله النهائي إلى الاتحاد الآسيوي قبل عشرة أيام على الأقل من المباراة الأولى في النهائيات، حيث يفتتح الأخضر السعودي مواجهاته بملاقاة عمان في الـ 16 من الشهر ذاته.

وأضاف "يجب أن ترقم قمصان اللاعبين المشاركين من 1 إلى 23، وأن يكون القميص رقم 1 مخصصا لحارس المرمى، وأن يرتدي كل لاعب الرقم نفسه المخصص في التسجيل النهائي خلال جميع المباريات في النهائيات، وتسجيل ما لا يقل عن ثلاثة حراس مرمى في التسجيل النهائي".

وكشف الآسيوي أنه بمجرد استلامه التسجيل النهائي، يجوز للفرق المشاركة: استبدال أي من اللاعبين المشاركين المسجلين لمدة تصل إلى ست ساعات قبل أول مباراة لهم، استبدال أي لاعب مشارك مسجل جاءت نتيجة اختباره إيجابية لـCOVID-19 وفقا لمتطلبات الاختبار التي حددها الاتحاد الآسيوي والسلطات ذات الصلة في البلد المضيف للنهائيات، وبشرط إثبات هذا الاختبار الإيجابي بما يرضي الاتحاد الآسيوي بشكل مريح حتى ست ساعات قبل المباراة.

وتابع "من المقرر أن يشارك اللاعب المشارك البديل بشرط أن يكون مسجلا في التسجيل الأولي، على أن تخصص أرقام القمصان التي أخليت فقط للاعبين المشاركين البديلين".

وأوضح الآسيوي خلال عملية الاستبدال تقديم بطاقة الاعتماد الخاصة به إلى الاتحاد الآسيوي، وقال "يجب أن يحصل على بطاقة الاعتماد الخاصة باللاعب المشارك البديل في المقابل، ولن يكون اللاعبون المشاركون البديلون مؤهلين للمشاركة في المسابقة إلا بعد استلام بطاقة الاعتماد الخاصة بهم".

وزاد "لتجنب الشك، بمجرد استبدال اللاعب المشارك، فإن اللاعب المبعد يصبح ممنوعا من اللعب لاحقا في النهائيات نفسها".