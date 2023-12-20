خلال 9 أيام .. عقوبات الانضباط تصل لـ 3.787.500 ريال

زادت إجمالي إيرادات لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم المالية خلال تسعة أيام قرابة النصف مليون ريال قيمة 18 قرار انضباطي أو مصادرة مبالغ رسوم احتجاجات وغيره.

وبلغ مجموع إيرادات اللجنة 3787500 ريال، قيمة 171 قرارا، حيث شملت القرارات الأخيرة 11 فريقا قيمة مخالفاتها 432500 ريال، هم: الأهلي (60 ألفا)، الاتحاد (5000 ريال)، الحزم (5000 ريال)، الرائد (50 ألفا)، الشباب (15 ألفا)، الفتح (20 ألفا)، الصفا (7500 ريال)، النعيرية (5000 ريال)، اللواء (20 ألفا)، التسامح (10 ألاف ريال)، وفريق سهم في دوري الدرجة الأولى للسيدات المبلغ الأكبر (125 ألف ريال).

وتجاوز إجمالي القرارات على فرق دوري روشن السعودي مبلغ المليوني ريال، وذلك بعد زيادة الإجمالي 155 ألف ريال، ليصل الإجمالي إلى 2058750 ريالا، فيما ارتفع إجمالي العقوبات على فرقاء دوري السيدات إلى 397.5 ألف ريال، و1271250 ريالا على بقية فرقاء المسابقات السعودية في كل الدرجات.

وتصدر الشباب قائمة الغرامات المالية من فرقاء دوري روشن السعودي بـ430 ألف ريال، قيمة 10 قرارات، فيما تصدر النصر قائمة الأكثر عقوبة بـ15 قرارا بـ310625 ريالا، ثم الأهلي 370625 ريالا.

كما تضمنت القائمة 3 أندية تجاوزت غراماتها الـ100 ألف ريال، وهي: الهلال 7 قرارات مجموع قيمتها المالية 190 ألفا، الاتحاد 6 قرارات قيمتها 126.250 ألف، والاتفاق 6 قرارات قيمتها 101250 ريالا.

كما عاقبت اللجنة الأخدود بـ3 قرارات قيمتها 80 ألفا، والتعاون 6 قرارات قيمتها 80 ألفا، والوحدة 5 قرارات بـ 65 ألفا، والرائد 3 قرارات بـ50 ألفا، والفتح 4 قرارات بـ45 ألفا، والطائي 3 قرارات بـ45 ألفا، وأبها 3 قرارات قيمتها 40 ألفا، والرياض قرار وحيد قيمته 40 ألفا، والحزم 4 قرارات بـ30 ألفا، وضمك قرار وحيد قيمته 20 ألفا، والخليج قرار وحيد قيمته 10 آلاف، وأخيرا الفيحاء قرار وحيد قيمته 5 آلاف ريال.