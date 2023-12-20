نكودو .. الأكثر مساهمة بالتسجيل لفريقه في "روشن"

يعد الكاميروني جورج كيفين نكودو لاعب فريق ضمك، أكثر لاعبي فرقاء دوري روشن السعودي مساهمة في تسجيل أهداف فريقه بنسبة 56.3 في المائة، قبل خوض الجولة الـ18 من المسابقة، حيث ساهم خلال 16 مباراة شارك فيها بتسجيل 18 هدفا من أصل 32 هدفا لفريقه، سجل منها 14 هدفا وأسهم في صناعة 4 أهداف.

وجاء البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر ومتصدر قائمة هدافي المسابقة ثانيا، حيث أسهم خلال 15 مباراة شارك فيها بتسجيل 24 هدفا من أصل 43 هدفا، وما نسبته 55.8 في المائة، حيث سجل 16 هدفا وصنع ثمانية أهداف.

وتصدر صالح آل عباس مهاجم الرياض، قائمة المساهمين السعوديين مع فريقه والوحيد الموجود في قائمة المساهمين العشرة الأوائل، حيث نجح خلال 16 مباراة في المساهمة بـ8 أهداف من أصل 15 هدفا سجلها الفريق وما نسبته 53.3 في المائة من أهداف الرياض (سجل 6، وصنع 2).

وشهدت المسابقة تسجيل الفرق لـ458 هدفا، من بينها 58 من ركلة جزاء، ثمانية أهداف من ركلة حرة، 65 بالرأس، 90 بالقدم اليسرى، و164 بالقدم اليمنى.

ويعد لاعبو الهلال أكثر فرقاء المسابقة تسجيلا من أكثر من لاعب، حيث سجل أهدافه 14 لاعبا مختلفا، يليه التعاون (12 لاعبا)، والنصر، والشباب، والوحدة (11 لاعبا)، الأهلي (10 لاعبين)، والخليج، والاتحاد، والفتح، والطائي (9 لاعبين)، ضمك (8 لاعبين)، والاتفاق، والحزم، والرياض، وأبها، والفيحاء (7 لاعبين)، الرائد (6 لاعبين)، والأخدود (5 لاعبين).