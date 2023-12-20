15 مليون مركبة في السعودية .. و 7.6 مليون وثيقة تأمين

ارتفع عدد الركاب الذين نقلوا عبر حافلات النقل العام داخل السعودية وبين مدنها خلال 2022، بنحو 233.9 في المائة عن 2021 ليبلغ عددهم 43.5 مليون راكب.

وأوضحت الهيئة العامة للإحصاء، أن عدد المركبات خلال العام الماضي، بلغ 14.9 مليون مركبة بمعدل ارتفاع 4.9 في المائة عن 2021، كما بلغ عدد وثائق التأمين للمركبات 7.6 مليون وثيقة بمعدل ارتفاع 26.9 في المائة عن 2021.

وبلغت أطوال شبكة الطرق المعبدة داخل المدن وبينها 266 ألف كيلومتر خلال 2022، بمعدل ارتفاع 1.6 في المائة عن 2021، فيما بلغت كمية الشحن البري الداخلي على الطرق البرية لعام 2022، نحو 209 مليون طن بمعدل ارتفاع 6.1 في المائة عن 2021.