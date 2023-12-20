"المراعي": توزيع مليار ريال أرباحا نقدية عن العام المالي 2023

تاريخ الأحقية

ستوزع الأرباح على مساهمي الشركة المسجلين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية بنهاية ثاني يوم تداول من يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة. سيحدد موعد اجتماع الجمعية العامة للشركة بعد الحصول على الموافقات النظامية المطلوبة.