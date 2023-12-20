"المراعي": توزيع مليار ريال أرباحا نقدية عن العام المالي 2023

أعلنت شركة المراعي اليوم توصية مجلس الإدارة بتوزيع مليار ريال أرباحا نقدية عن العام المالي 2023 بواقع ريال للسهم الواحد.
|تاريخ قرار مجلس إدارة الشركة
|1445-06-06 الموافق 2023-12-19
|اجمالي المبلغ الموزع
|1,000 مليون ريال سعودي
|عدد الأسهم المستحقة للأرباح
|1,000 مليون سهم
|حصة السهم من التوزيع
|1.00 ريال سعودي
|نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية (%)
|% 10
|تاريخ الأحقية
|ستوزع الأرباح على مساهمي الشركة المسجلين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية بنهاية ثاني يوم تداول من يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة.
سيحدد موعد اجتماع الجمعية العامة للشركة بعد الحصول على الموافقات النظامية المطلوبة.
|تاريخ التوزيع
|سيعلن عن تاريخ التوزيع لاحقا.
أضف تعليق