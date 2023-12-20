إسبانيا تعتزم الاحتفاظ بالحصة الكبرى من أسهم شركة تيليفونيكا

تعتزم شركة "سبي" القابضة الحكومية الإسبانية شراء 10 في المائة من أسهم تيليفونيكا أكبر شركة اتصالات في إسبانيا.

يذكر أن الحكومة الإسبانية أعلنت الشهر الماضي بعد شهرين من إعلان الشركة السعودية شراء حصة في تيليفونيكا، مراجعة برنامج شراء الأسهم في الشركة الإسبانية. وتعد تيليفونيكا جزءا من البنية التحتية الحيوية لإسبانيا.

وفي بداية سبتمبر الماضي أعلنت "إس.تي.سي جروب" الاستحواذ على حصة تبلغ 9.9 في المائة من تيليفونيكا مقابل نحو 2.1 مليار يورو (2.3 مليار دولار) عبر شراء أسهم وأدوات مالية أخرى.

وتمتلك "إس.تي.سي جروب" بالفعل حاليا 4.9 في المائة من أسهم تيليفونيكا في حين تعتزم شراء منتجات مالية فيها نحو 5 في المائة من أسهمها بمجرد الحصول على الموافقات الرسمية اللازمة. وستؤدي هذه الخطوة لجعل "إس.تي.سي جروب" السعودية أكبر مساهم في تيليفونيكا.

يذكر أنه يمكن للمستثمرين الأجانب شراء حتى 9.9 في المائة من أسهم الشركات الإسبانية المدرجة في البورصة دون قيود. وفي حال الشركات المعنية بتشغيل البنية التحتية الحيوية يمكن للحكومة تقليص هذه الحصة.

وتؤكد "إس.تي.سي جروب" أنها لا تريد السيطرة على تيليفونيكا ولا شراء حصة أغلبية فيها، في حين وصفت تيليفونيكا عرض الشركة السعودية بأنه "ودي".