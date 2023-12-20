محكمة كولورادو تقضي بعدم أهلية ترمب لخوض الانتخابات التمهيدية في الولاية

قضت المحكمة العليا في ولاية كولورادو الأمريكية الثلاثاء بعدم أهلية الرئيس السابق دونالد ترمب لخوض انتخابات الحزب الجمهوري التمهيدية للانتخابات الرئاسية في هذه الولاية بسبب ما فعله خلال اقتحام حشد من أنصاره مقر الكونجرس في 2021.

وبحسب "الفرنسية"، قالت المحكمة في قرارها إنها خلصت إلى "أن الرئيس ترمب ليس أهلا لتولي منصب الرئيس بموجب المادة الثالثة من التعديل الرابع عشر لدستور الولايات المتحدة".

وأضافت أنه "نظرا إلى أنه ليس أهلا لذلك، فسيكون عملا غير مشروع بموجب قانون الانتخابات أن يدرج وزير شؤون ولاية كولورادو اسمه في قائمة مرشحي الانتخابات التمهيدية للرئاسة".

وتنفيذ قرار المحكمة معلق حتى الرابع من يناير تاريخ انقضاء مهلة الطعن به أمام المحكمة الأميركية العليا.

وقال ترمب بأن قرار المحكمة "مناهضا للديمقراطية"، كما تعهد الطعن به أمام المحكمة العليا.