السيناريوهات المستقبلية للذكاء الاصطناعي «2 من 3»

أما المنظور الثاني بشأن السناريوهات المطروحة، فيفترض وجود حد أقصى لتعقد المهام التي يمكن أن يؤديها العقل البشري. وتشير نظرية المعلومات إلى أن العقل البشري عبارة عن جهاز حاسوبي يعمل باستمرار لمعالجة كميات هائلة من البيانات. وتشمل مدخلات العقل كل ما يدرك بالحواس - المشاهد المرئية والأصوات والمشاعر المادية المتولدة عن اللمس وغيرها - وتتضح مخرجاته في صورة أفعال مادية وأفكار واستجابات شعورية. وحتى المظاهر المعقدة التي تميزنا كبشر، مثل المشاعر والابتكار والبديهة، يمكن عدها مخرجات حاسوبية ناتجة عن تفاعلات معقدة بين الدوائر العصبية وردود الأفعال الحيوية الكيميائية. ورغم أن هذه العمليات متطورة للغاية وتنطوي على تعقيدات لا يتسنى لنا إدراكها تماما، يفترض هذا المنظور وجود حد أقصى لتعقيد المهام التي يمكن أن يؤديها العقل البشري.

وهناك تفاوت كبير بين انعكاسات المنظورين على نطاق الأتمتة المتوقع مستقبلا. فحتى 2023، يعد العقل البشري الجهاز الحاسوبي الأكثر تطورا فيما يتعلق بالقدرة على أداء مجموعة واسعة من المهام الفكرية بشكل ثابت. ولكن إذا صح المنظور الثاني، يعني ذلك أن نظم الذكاء الاصطناعي الحديثة تتطور سريعا. وفي الواقع، فإن عديدا من مقاييس التعقيد الحاسوبي للنماذج التأسيسية المتطورة تقترب بالفعل من مقاييس العقل البشري، في حين أن القدرات الحاسوبية المعقدة للعقل البشري مقيدة بعلم الأحياء، كما أن للعقل البشري قدرة محدودة على نقل المعلومات إلى الكائنات الذكية الأخرى -كالبشر أو الذكاء الاصطناعي-، وهو ما يرجع إلى بطء الحواس واللغة في نقل المعلومات. أما نظم الذكاء الاصطناعي، فتواصل تطورها سريعا ويمكنها تبادل المعلومات بسرعة أكبر كثيرا.

وحول الحديث عن الاستعداد لأكثر من سيناريو فطالما كان منهج المحفظة هو الحل الأمثل من منظور الاقتصاديين للتعامل مع عدم اليقين. فنظرا إلى الاختلاف الكبير بين آراء كبار الخبراء حول العالم حيال تقدم الذكاء الاصطناعي في المستقبل، لن يكون من الحكمة تعليق جميع آمالنا على سيناريو واحد وصياغة خططنا الاقتصادية على أساسه. وعوضا عن ذلك، ينبغي أن يكون لنا في عدم اليقين حيال المستقبل حافز على التحوط والتحليل الدقيق لمجموعة من السيناريوهات المختلفة الممكنة، بداية من سيناريو المسار المعتاد وحتى إمكانية الذكاء العام الاصطناعي. وبخلاف مراعاة حالة عدم اليقين السائدة، يساعد تخطيط السيناريوهات على وضع تصور ملموس للفرص والأخطار المحتملة وإعداد خطط لمواجهة الطوارئ والاستعداد لمختلف النتائج الممكنة.. يتبع.