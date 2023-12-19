توقيع مذكرة تفاهم لاستضافة الدراسات السريرية في السعودية

وقعت وزارة الاستثمار ومركز الملك عبدالله العالمي للأبحاث الطبية "كيمارك" وشركة بيتا لاب وشركة فلاش بوينت "FlashPoint" الأمريكية وليدة مختبرات تشاد ميركن , اليوم، مذكرة تفاهم مشتركة لاستضافة الدراسات السريرية في المملكة.

ووفقا لـ"واس"، شهد توقيع المذكرة وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح والمدير العام التنفيذي للشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني الدكتور بندر بن عبدالمحسن القناوي والرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأبحاث الطبية البروفيسور فارس العنزي والمستشار العلمي لجائزة الملك فيصل المهندس سليمان المزيد والرئيس التنفيذي لشركة بيتا لاب الدكتور عبدالرحمن العليان والبروفيسور تشاد ميركن الحائز على جائزة الملك فيصل للعلوم لعام 2023.

وتهدف المذكرة إلى بحث فرص وأطر التعاون بين الأطراف والمشاريع التعاونية في ركيزة البحث والتطوير والابتكار من سلسلة القيمة لقطاع التقنية الحيوية في مجال الدراسات السريرية في العلاج المناعي ولقاحات مرض السرطان على وجه الخصوص ونقل المعرفة وبناء القدرات المحلية.

كما تعمل المذكرة على بناء علاقة طويلة الأمد من خلال بحث أوجه التعاون الرئيسية التي تساعد على بناء طريقة عمل مشتركة لتحقيق أهدافها والتركيز على مجالات التعاون الرئيسية ومنها المشاريع التعاونية للبحث والتطوير في مجال العلاج المناعي والسرطان والمشاريع التعاونية للبحث والتطوير بمجال لقاحات السرطان والتجارب السريرية ومجال تطوير التكنولوجيا الحيوية وغيرها من المجالات.