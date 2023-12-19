مسؤول روسي: لا حاجة لإجراءات عاجلة من أوبك+

نقلت وكالة الإعلام الروسية عن ألكسندر نوفاك نائب رئيس الوزراء الروسي قوله اليوم إنه لا توجد حاجة لاتخاذ إجراء على الفور من تحالف أوبك+ في وقت ترتفع فيه أسعار النفط وتحقق فيه السوق التوازن.

وردا على سؤال عن احتمال إجراء مناقشات في أوبك+ لاتخاذ إجراءات إضافية لتحقيق الاستقرار في سوق النفط، قال نوفاك "الآن ترتفع الأسعار إلى حد ما، والوضع متوازن إلى حد ما. سنراقب ذلك، ومن الخطأ القول إنه يتعين اتخاذ قرارات".

وبحسب "رويترز" اتفقت منظمة البلدان المصدر للبترول (أوبك) وحلفاؤها، بقيادة روسيا، في وقت متأخر من نوفمبر على خفض طوعي بنحو 2.2 مليون برميل يوميا تستمر طوال الربع الأول.

وقال نوفاك الأحد إن روسيا ستخفض الصادرات أكثر في ديسمبر، أي قبل الموعد المستهدف، بنحو 50 ألف برميل يوميا أو أكثر، إذ يحاول أكبر المصدرين في العالم دعم أسعار النفط العالمية.

وتسبب سوء الأحوال الجوية المستمر في البحر الأسود وأعمال الصيانة في ميناء بريمورسك على بحر البلطيق في تقييد الصادرات الروسية هذا الشهر.

واستقرت أسعار النفط اليوم، إذ أخذ المستثمرون في الاعتبار التأثير المحتمل على إمدادات النفط من هجمات على السفن في البحر الأحمر. وعطلت هذه الهجمات التجارة البحرية وأجبرت شركات على تغيير مسار السفن.

وسجل خام برنت القياسي نحو 77.86 دولار للبرميل، ولا يزال أقل من نحو 83 دولارا للبرميل سجلها في أواخر شهر نوفمبر الذي شهد انعقاد اجتماع لأوبك+. وكان بعض المشاركين في السوق يتوقعون تخفيضات أكبر.