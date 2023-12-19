زامبيا تتوقع ارتفاع إنتاج النحاس لمليون طن سنويا بحلول 2026

تتوقع زامبيا عودة إنتاجها من النحاس إلى الارتفاع العام المقبل، بعد ثلاثة أعوام من التراجع، ليصل إلى مليون طن سنويا بحلول 2026، في الوقت الذي يزداد فيه الطلب العالمي على هذا المعدن الذي يستخدم على نطاق واسع في السيارات الكهربائية، في حين

يتراجع انتاجه في مناطق أخرى من العالم.

وقال سوكواني شيليمبو الرئيس التنفيذي لغرفة المعادن الزامبية إنه يتوقع ارتفاع إنتاج البلاد من النحاس خلال العام المقبل إلى نفس مستويات 2022.

وأشارت "بلومبيرج" إلى أن تقديرات شيليمبو تستند إلى افتراض عدم تكرار هطول الأمطار الغزيرة التي أضرت بإنتاج النحاس في ثاني أكبر دولة منتجه له في أفريقيا، إلى جانب زيادة الاستثمارات في القطاع.

وأضافت بلومبيرج أن زيادة إنتاج النحاس سيمثل تطورا إيجابيا بالنسبة للاقتصاد الزامبي.

وبحسب تقديرات وزارة المالية، فإن إنتاج زامبيا من النحاس خلال العام الحالي سيكون في حدود 682431 طن وهو أقل مستوى له منذ 14 عاما.

في الوقت نفسه فإن عودة الإنتاج إلى مستوى العام الماضي الذي كان 760 ألف طن سينهي التراجع الحاد في الإنتاج منذ 2020 على خلفية التغييرات الضريبية والنزاع بين الحكومة وشركات التعدين العاملة في البلاد.