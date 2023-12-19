بركان آيسلندا يخلف صدعا بطول 4 كيلومترات

قالت هيئة الأرصاد الجوية في أيسلندا ، إن البركان الذي ثار في شبه جزيرة ريكيانيس بجنوب غرب أيسلندا في وقت متأخر أمس الاثنين، واصل ثورانه وانتشاره صباح اليوم الثلاثاء، وكان ثوران البركان الذي كان متوقعا منذ فترة، بدأ شمال بلدة جريندافيك المشهورة بصيد الأسماك، حيث تم إجلاء السكان البالغ عددهم أربعة آلاف نسمة، والذين تعرضوا لعشرات الزلازل خلال الأسابيع الأخيرة، في نوفمبر الماضي.
وقال عالم البراكين آرمان هوسكولدسون إن الصدع الذي كونه البركان على مدار الليل اتسع، وبلغ طوله نحو أربعة كيلومترات بحلول الصباح الباكر. وبلغ الصدع أضعاف الطول الذي كان عليه خلال الثورانات التي وقعت في شبه جزيرة ريكيانيس خلال السنوات الأخيرة. كما تدفقت الحمم البركانية بكميات أكبر بكثير، حيث بلغت نحو 100 إلى 200 متر مكعب من الحمم البركانية من الصدع كل ثانية. وقال هوسكولدسون لمحطة الإذاعة الأيسلندية "آر يو في" إن من المتوقع أن يستمر الثوران ما بين أسبوع و10 أيام.
أضف تعليق