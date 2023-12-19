اكتمال الشبكة الرئيسية لـ" حافلات الرياض " .. 54 مسارا تخدم 2100 محطة توقف

أعلنت الهيئة الملكية لمدينة الرياض اكتمال الشبكة الرئيسية لـ "حافلات الرياض" ضمن مشروع الملك عبد العزيز للنقل العام بمدينة الرياض, وبـاكتمال الشبكة الرئيسة لـ "حافلات الرياض" يصل إجمالي عدد المسارات إلى 54 مساراً تُخدم من خلال 679 حافلة، وعبر 2145 محطة ونقطة توقف.

كما يسهم تطبيق "حافلات الرياض" بشكل فريد في توفير تجربة رحلة سهلة لمستخدمي الشبكة، من خلال الاستفادة الكاملة من الخدمات المتاحة لهم والاستمتاع بتجربة رحلة مريحة وميسرة، حيث يُمَكِّنهم التطبيق من التخطيط لرحلاتهم ونقاط الانطلاق ومعرفة المسارات وأوقات الرحلات بسهولة من خلال خاصية "اختر وجهتك" والقدرة على تتبع الرحلة من خلال الخريطة التفاعلية "تتبع مسارك"؛ لتوفير معلومات دقيقة حول الرحلات وتفاصيلها بسهولة، إضافةً إلى شراء تذاكر الرحلات والمتاحة من خلال التطبيق باستخدام خاصية "اشتر تذكرتك" حيث إن تلك الميزات المتقدمة تضمن توفير معلومات دقيقة ومريحة للمستخدمين، وتسهم في تحسين تجربة النقل العام في مدينة الرياض.

وإضافة إلى الخدمات والمزايا الأخرى المتاحة في التطبيق فإنه بالإمكان دفع أجرة الرحلة رقميًا باستخدام جهاز الدفع الرقمي المتوفر داخل الحافلات، حيث توفر هذه الخدمات تجربة رحلة تنقل متكاملة وسهلة الاستخدام، هذا إضافة إلى ما تقدمه البوابة الإكترونية الخاصة بـ "حافلات الرياض ": www.riyadhbus.sa ، من مجموعة متنوعة من الخيارات للركاب، لمعرفة مسارات الحافلات وآلية شراء التذاكر.

كما تتيح خدمة "بطاقة درب" دفع أجرة الحافلة بسهولة ويُمكن شراء البطاقة من خلال أجهزة او مكاتب بيع التذاكر في محطات حافلات الرياض.

ويشمل مشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام بمدينة الرياض تنفيذ شبكة متكاملة من القطارات والحافلات، تعمل على تلبية متطلبات النقل الحالية والمستقبلية في المدينة، ويسهم في تنمية البنية الاقتصادية وتعزيز قدرات مدينة الرياض التنافسية في شتى المجالات، وتعزيز مكانتها وجهةً اقتصاديةً سياحيةً نوعيةً حيث يهدف المشروع إلى تشغيل شبكة نقل عام متطورة وفق أحدث التقنيات من خلال 87 مساراً لـ " حافلات الرياض "، منها 54 مساراً تشكل الشبكة الرئيسية لـ " حافلات الرياض"، إضافة إلى 33 مساراً مغذية لـ " قطار الرياض" وبوجود محطات ونقاط وقوف تتجاوز أكثر من 2,900 محطة ونقطة توقف لخدمة الركاب عبر أكثر من 800 حافلة، وتمتد بطول 1900 كم، وكذلك 6 مسارات لـ " قطار الرياض " و84 محطة قطار تنتشر بأحياء العاصمة، وتعمل وسيلة نقل رئيسية للركاب عبر المدينة.