هيئة للألعاب والرياضات .. والسماح بزراعة القمح والأعلاف محليا

وافق مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، خلال الجلسة التي عقدها اليوم في الرياض، على تسمية 2024 بـ "عام الإبل"، وإنشاء الهيئة السعودية للألعاب والرياضات الإلكترونية، إضافة إلى السماح للشركات الزراعية المحلية وكبار المزارعين بزراعة القمح والأعلاف الموسمية.

وفي بداية الجلسة، أعرب مجلس الوزراء عن بالغ التقدير لجهود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في قيادة ملف استضافة المملكة لمعرض (إكسبو 2030) وفوزها بهذا الحدث العالمي، الذي ينسجم مع دورها الريادي والمحوري ومكانتها الدولية، ويأتي امتدادا لنجاحاتها المتوالية في تنظيم المحافل العالمية، مجددا الشكر للدول المصوتة والترحيب بشعوب العالم للاطلاع على ما تشهده المملكة وعاصمتها الرياض من تنمية بشتى المجالات في ظل (رؤية 2030).

وتناول المجلس إثر ذلك، مجمل الزيارة الرسمية التي قام بها ولي العهد رئيس مجلس الوزراء إلى قطر، وما أكدته مباحثاته مع أمير قطر من متانة العلاقات الأخوية، والرغبة المشتركة في تعميق التعاون الثنائي، والعمل على استمرار التنسيق والتشاور في القضايا ذات الاهتمام المشترك، مشيدا في هذا السياق بنتائج الاجتماع السابع لمجلس التنسيق السعودي القطري، وما اشتمل عليه من توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين.

وأوضح سلمان الدوسري وزير الإعلام في بيانه لوكالة عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء، أكد لدى استعراضه مخرجات الدورة (44) للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، حرص المملكة على تعزيز مسيرة العمل المشترك، وتحقيق التكامل والترابط والتنسيق بين الدول الأعضاء في المجالات كافة، والاستمرار في تطوير الشراكات مع المجتمع الدولي.

وعبر المجلس، عن عميق مشاعر الأسى والحزن لوفاة الشيخ نواف الأحمد أمير الكويت، الذي رحل بعد مسيرة زاخرة بالعطاء والإنجاز. وقدم المجلس التهنئة للشيخ مشعل الأحمد بتوليه مقاليد الحكم في الكويت، سائلا المولى جلا وعلا أن يوفقه ويعينه ويسدد خطاه لخدمة بلاده وشعبها الشقيق.

وأشاد مجلس الوزراء، بما حققته زيارتا رئيس البرازيل ورئيس روسيا إلى المملكة، من نتائج عكست تميز العلاقات مع هذين البلدين الصديقين، والعزم على تعزيز التعاون وتأطيره في مختلف المجالات، ومواصلة التنسيق المشترك تجاه التحديات الدولية، ودعم كل ما من شأنه إرساء السلام والاستقرار في المنطقة والعالم.

وتابع المجلس الجهود التي تبذلها المملكة على الصعيدين السياسي والإنساني لوقف عدوان إسرائيل على قطاع غزة وحماية المدنيين ومواصلة تقديم المساعدات الإغاثية للمتضررين من الشعب الفلسطيني الشقيق، للتخفيف من معاناتهم جراء الأزمة الراهنة.

وبين أن مجلس الوزراء، تطرق إلى الاجتماعات والمؤتمرات الدولية التي استضافتها المملكة خلال الأيام الماضية، منوها بما شهده المؤتمر الدولي لسوق العمل من توقيع 80 اتفاقية ومذكرة تعاون ستسهم بمشيئة الله في مواكبة التحولات في هذا القطاع واستثمار فرصه ومجالاته.

وعد المجلس، اختيار وزير المالية رئيسا للجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية في صندوق النقد الدولي، وفوز المملكة بعضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية، تأكيدًا لمكانتها الرفيعة على الساحة الدولية، ودورها البارز في تعزيز العمل الدولي متعدد الأطراف.

واطلع مجلس الوزراء، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، من بينها تقارير سنوية للهيئة العامة للصناعات العسكرية، وهيئة حقوق الإنسان، وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد، وديوان المظالم، ومركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة، والمركز الوطني للتعليم الإلكتروني، والأكاديمية المالية، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.

القرارات

1 - التباحث في شأن مشروعي مذكرتي تفاهم بين السعودية والنمسا والفلبين للتعاون في مجال الطاقة.

2 - الموافقة على مذكرة تفاهم بين السعودية والهند للتعاون في مجال الطاقة.

3 - الموافقة على مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين السعودية وسريلانكا.

4 - التوقيع على مشروع اتفاقية مقر بين السعودية وهيئة الاتحاد الجمركي لدول الخليج العربية.

5 - الموافقة على إعلان نوايا بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية في السعودية ووزارة الأعمال والتجارة في بريطانيا.

6 - التباحث في شأن مشروع مذكرة تعاون بين السعودية واليابان في مجال التعدين والموارد المعدنية.

7 - الموافقة على مذكرتي تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين السعودية والجبل الأسود واليابان.

8 - الموافقة على مذكرة تفاهم في المجال الاستثماري بين السعودية وبنجلاديش.

9 - التباحث في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين السعودية وفيتنام للتعاون في المجال الاقتصادي.

10 - التباحث في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين السعودية وإستونيا لتعزيز التعاون في مجال الحكومة الرقمية.

11 - إنشاء الهيئة السعودية للألعاب والرياضات الإلكترونية وفقا لترتيباتها التنظيمية.

12 - الموافقة على تسمية 2024 بـ "عام الإبل".

13 - السماح للشركات الزراعية المحلية وكبار المزارعين بزراعة القمح والأعلاف الموسمية وفق الضوابط.

14 - تعيين فهد المبارك عضوا وتجديد عضوية صالح الجاسر وغسان الشبل وعبدالله النملة في مجلس إدارة صندوق التنمية الصناعية السعودي واستمرار أيمن أفغاني.

15 - الموافقة على قرار اللجنة العليا للنقل والخدمات اللوجستية الذي نص على "الموافقة على رفع مستهدف المحتوى المحلي في استراتيجية قطاع الطرق من 60 إلى 70 في المائة بحلول 2030 بالتواؤم مع مستهدف المحتوى المحلي للمشتريات الحكومية حسب الاستراتيجية الوطنية للتوطين".

16 - اعتماد الحسابين الختاميين لهيئة تقويم التعليم والتدريب والمؤسسة العامة لجسر الملك فهد لعام مالي سابق.