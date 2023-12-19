كشف محادثات حكام مسابقات كرة القدم الإسبانية .. الانطلاقة من الرياض

ستظهر المحادثات بين حكام الساحة وحكام تقنية الفيديو المساعد الـ VAR، في المسابقات الإسبانية لكرة القدم لأول مرة في الرياض، حينما يستضيف ملعب "الأول بارك" أولى مواجهات الدور النصف النهائي في ديربي العاصمة الإسبانية بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد، وذلك في العاشر من يناير المقبل.

واتفق الاتحاد الإسباني لكرة القدم مع رابطة الدوري الإسباني للمحترفين "لاليجا" على نشر المحادثات بين حكام البطولة التي تستضيفها الرياض من العاشر وحتى الـ 14 من يناير المقبل، وذلك خلال مراجعة الحالات بين حكم الساحة وحكم التقنية، على ان يستمر العمل بذلك بدءا من الجولة الـ 20 في الدوري المحلي، وكأس ملك إسبانيا.

وتمثل هذه المبادرة سيناريوا جديدا للتعاون بين الاتحاد والرابطة بهدف توفير التحكيم في كرة القدم الاحترافية والمسابقات نفسها بشفافية أكبر وتعزيز فهم الجماهير لقرارات الحكام وبالتالي تحسين المسابقات بشكل كامل.

وكانت وزارة الرياضة قد أعلنت في الـ25 من أكتوبر الماضي مواعيد مواجهات الدور النصف النهائي، والمباراة النهائية على كأس السوبر الإسباني، حيث تضم البطولة بجانب قطبي العاصمة كلا من برشلونة وأوساسونا والمقرر أن يتواجها في الـ11 من الشهر ذاته.