جدة .. ثامن المدن المستضيفة لنهائي مونديال الأندية

ستكون جدة المدينة الثامنة في تاريخ نهائيات كأس العالم للأندية التي تستضيف نهائي البطولة والأخيرة في تاريخ البطولة قبل تغير نظامها وآليتها، حيث تحضن مدينة الملك عبد الله الرياضية "الجوهرة" نهائي النسخة الـ 20 من عام 2000.

وتعد ريو دي جانيرو أول المدن المستضيفة في البطولة عام 2000، طوكيو ويوكوهاما في اليابان نسخ أعوام 2005، 2006، 2007، 2008، 2011، و2012، أبوظبي 2009، و200، الرباط ومراكش 2013، 2014، و2022، والدوحة 2019، و2020.

وستشهد النسخة السعودية الأولى على أرضها وآخر نسخة مكونة من 7 فرقاء قبل التوسيع إلى 32 فريقا في 2025 ظهور بطل جديد، وهو الـ 12 في تاريخ البطولة، بعد ريال مدريد الإسباني (5 مرات)، برشلونة الإسباني (3 مرات)، كورنثيانز البرازيلي، وبايرن ميونخ الألماني (مرتين)، ومرة لكلا من ليفربول وتشيلسي ومانشستر يونايتد الإنجليزية، إنترناسيونال، وساو باولو البرازيليين، إيه سي ميلان وأنتر ميلان الإيطالي.

وظهر الكأس المطلي بالذهب في إنجلترا بالشكل الحالي لأول مره في 30 يوليو 2005 في طوكيو، وصنع من النحاس الأصفر، والنحاس، والفضة الخالصة، والمعادن المطلية، والألمنيوم، والكروم، والروديوم، وصممته الإنجليزية جاين باول مع مساعدها داون فوربس بأمر من الـ "فيفا"، في محل مجوهرات توماس فاتوريني في برمنجهام.

ويزن كأس العالم للأندية 5.2 كجم، وطوله 50 سم، وقاعدته أوسع نقطة فيه هي 20 سم، ويظهر في تصميمه 6 أعمدة منحنية تشير للأندية الستة من قاراتهم الستة وعمود سابع منفصل عنهم، يشير للنادي الفائز بالبطولة، وتحمل هذه الأعمدة الكرة الأرضية في شكل كرة قدم، وهذا شيء مألوف بين جميع كؤوس مسابقات الـ "فيفا"، الأعمدة الرشيقة المنحنية والقوة الكامنة في الكأس ترفع ميزات الرشاقة لدى اللاعبين وتوضح مدى الحاجة للقوة للفوز بكأس العالم للأندية.