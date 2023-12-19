الصين .. زلزال بقوة 5.9 يودي بحياة 110 أشخاص

لقي أكثر من 110 أشخاص مصرعهم في زلزال بقوة 5.9 درجة ضرب ليل الاثنين مقاطعة غانسو في شمال غرب الصين، وفق ما أفادت وسائل إعلام رسمية الثلاثاء.

ونقلت شبكة التلفزيون الرسمية "سي سي تي في" عن هيئة الإغاثة من الكوارث في غانسو إن الزلزال العنيف أسفر عن سقوط مائة قتيل وعشرات الجرحى في هذه المقاطعة.

ووقع الزلزال في مقاطعة غانسو بالقرب من الحدود مع مقاطعة تشينغهاي.

وأضافت "سي سي تي في" أنه في مدينة هايدونغ بمقاطعة تشينغهاي أسفر الزلزال عن سقوط 11 قتيلا وأكثر من مائة جريح.

من جهتها، قالت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) الرسمية إن الزلزال خلف أضرارا مادية جسيمة، بما في ذلك انهيار المساكن، ودفع عديد من السكان إلى الهروب إلى الشوارع.

وأكدت شينخوا أن السلطات أرسلت فرق الإغاثة إلى المنطقة فور وقوع الزلزال، مشيرة إلى أن أعمال انتشال الضحايا والبحث عن ناجين من تحت الأنقاض انطلقت فجر الثلاثاء.

ودعا الرئيس الصيني شي جينبينج إلى بذل "كل الجهود الممكنة" في عمليات البحث والإنقاذ.

وأظهرت مقاطع فيديو نشرت على شبكات التواصل الاجتماعي سقوفا منهارة وحطاما على الطرق.

وبحسب شينخوا فقد أدى الزلزال إلى انقطاع إمدادات المياه والكهرباء عن بعض القرى.

ووقع الزلزال على عمق ضحل يناهز عشرة كيلومترات، على بعد نحو مائة كلم جنوب غرب لانغشو، عاصمة مقاطعة غانسو، وأعقبته هزات ارتدادية عدة، بحسب المعهد الأمريكي للجيوفيزياء.

والزلازل ليست نادرة في الصين، ففي أغسطس الماضي أدى زلزال بقوة 5.4 درجة في شرق البلاد إلى إصابة 23 شخصا بجروح، وتدمير عشرات المباني.

وفي سبتمبر 2022، تسبب زلزال بقوة 6.6 درجة في مقاطعة سيتشوان (جنوب غرب) بمقتل 100 شخص.

وفي 2008، ضرب زلزال بقوة 7.9 درجة مقاطعة سيتشوان مما أدى لسقوط أكثر من 87 ألف شخص بين قتيل ومفقود، من بينهم 5335 تلميذا.